Deportes

Yulimar Rojas postergó su regreso a las pistas, hizo un importante anuncio a sus seguidores y al atletismo

Carlos Ramiro Chacín
Por Carlos Ramiro Chacín
3 Min de Lectura
3 Min de Lectura

La atleta venezolana y medallista olímpica Yulimar Rojas no regresó a las pistas este jueves en la III Meeting Internacional Meliz Sport de Guadalajara y ahora tiene centrada su mirada en el Mundial de Atletismo de Tokio.

Tabla de Contenido

Rojas, que lleva fuera de las pistas más de un año producto a una grave lesión, se vio obligada a postergar su regreso a las pistas por una sobrecarga muscular. En tal sentido, no pudo competir en el Meeting Internacional.

Leer Más

Vinotinto
Policía de Perú negó agresiones a los jugadores de la Vinotinto tras videos virales: «Hubo un poco de desorden»
SuperCable ya se pronunció sobre decisión de Conatel: esto aclaró sobre continuidad del servicio
Fuertes bajones eléctricos se registraron en gran parte del país la tarde de este 21Sep

A pesar de este traspié, Rojas dejó claro que está centrada en la máxima cita del atletismo. «Voy con todo a revalidar mi título mundial donde obtuve el oro olímpico y un campeonato mundial, lo que supone para mí una motivación extra», afirmó a la prensa.

Yulimar Rojas impuso mejor marca mundial del año en su estreno al aire libre en España
Rojas se mantiene alejada de las pistas desde hace más de un año. Foto: Twitter @TeamRojas45

Rojas dejó claro que este periodo de su temporada está enfocando «toda la preparación» en Tokio, de manera que no vio mayor problema en no regresar este jueves. Ahora espera estar en las «mejores condiciones» para el Mundial.

LESIÓN DE ROJAS

La medallista olímpica anunció en abril de 2024 que sufrió una grave lesión. Por tanto, Rojas no pudo participar en los Juegos Olímpicos de París, en donde partía como favorita en la disciplina de triple salto.

«Con mucho dolor y tristeza les quiero contar que entrenando, a la recepción de un salto, tuve un dolor intenso que se traduce a una lesión (…) Mi corazón está roto y quiero disculparme por no poder representarlos en París», indicó en un comunicado.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: EL FUTBOLISTA MÁS RICO DEL PLANETA NO ES MESSI NI CRISTIANO RONALDO, TAMPOCO JUEGA EN QATAR O EUROPA

Rojas tuvo que pasar por el quirófano y, apenas semanas después, comenzó el proceso de rehabilitación. A principios de marzo de este año, la deportista anunció su regreso a las competencias de cara al Mundial de Tokio y los próximos Juegos Olímpicos de Los Ángeles.

Rojas ha ganado todas las competencias en las que ha participado desde hace tres años. Mantiene una racha invicta de siete oros en todos los Mundiales en los que ha competido, además de la medalla de oro en Tokio 2020.

ETIQUETADO:
Compartir este artículo

Síguenos en las Redes

Últimas Noticias

Una tragedia estremeció a la comunidad de Rocky Top, en Tennessee (EEUU), cuando Shawn Willis, de apenas 16 años en ese momento, acabó con la vida de su madre Sandy Willis de dos balazos en la cabeza mientras ella dormía.  
Brutal crimen de un adolescente contra su madre mientras dormía: Le había quitado el celular como castigo
EEUU
Bacteria “come carne” llegó a otro estado de EEUU, ya provocó nueve muertes en Florida y Luisiana
EEUU
¿El adiós de Aerosmith? Confirman que Steven Tyler «no quiere salir de gira»
Caraota Show