Yulimar Rojas postergó su regreso a las pistas, hizo un importante anuncio a sus seguidores y al atletismo

La atleta venezolana y medallista olímpica Yulimar Rojas no regresó a las pistas este jueves en la III Meeting Internacional Meliz Sport de Guadalajara y ahora tiene centrada su mirada en el Mundial de Atletismo de Tokio.
Rojas, que lleva fuera de las pistas más de un año producto a una grave lesión, se vio obligada a postergar su regreso a las pistas por una sobrecarga muscular. En tal sentido, no pudo competir en el Meeting Internacional.
A pesar de este traspié, Rojas dejó claro que está centrada en la máxima cita del atletismo. «Voy con todo a revalidar mi título mundial donde obtuve el oro olímpico y un campeonato mundial, lo que supone para mí una motivación extra», afirmó a la prensa.
Rojas dejó claro que este periodo de su temporada está enfocando «toda la preparación» en Tokio, de manera que no vio mayor problema en no regresar este jueves. Ahora espera estar en las «mejores condiciones» para el Mundial.
LESIÓN DE ROJAS
La medallista olímpica anunció en abril de 2024 que sufrió una grave lesión. Por tanto, Rojas no pudo participar en los Juegos Olímpicos de París, en donde partía como favorita en la disciplina de triple salto.
«Con mucho dolor y tristeza les quiero contar que entrenando, a la recepción de un salto, tuve un dolor intenso que se traduce a una lesión (…) Mi corazón está roto y quiero disculparme por no poder representarlos en París», indicó en un comunicado.
Rojas tuvo que pasar por el quirófano y, apenas semanas después, comenzó el proceso de rehabilitación. A principios de marzo de este año, la deportista anunció su regreso a las competencias de cara al Mundial de Tokio y los próximos Juegos Olímpicos de Los Ángeles.
Rojas ha ganado todas las competencias en las que ha participado desde hace tres años. Mantiene una racha invicta de siete oros en todos los Mundiales en los que ha competido, además de la medalla de oro en Tokio 2020.