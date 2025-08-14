Deportes

El futbolista más rico del planeta no es Messi ni Cristiano Ronaldo, tampoco juega en Qatar o Europa

Por Luis Alfredo Ledezma
3 Min de Lectura
En el universo del fútbol, los nombres de Lionel Messi y Cristiano Ronaldo han sido sinónimo de gloria, talento y contratos multimillonarios. Durante más de una década, ambos dominaron las listas de los jugadores mejor pagados del planeta. Pero ya no gozan del título «del futbolista más rico del mundo». 

De acuerdo a diversos medios deportivos, una figura menos conocida ha eclipsado sus fortunas. Se trata de Faiq Bolkiah, un futbolista de 26 años, quien ostenta una riqueza estimada en más de 20 mil millones de dólares, superando ampliamente a los íconos del deporte. 

Nacido en Los Ángeles (EEUU) y miembro de la familia real de Brunéi, Faiq Bolkiah es sobrino del Sultán Hassanal Bolkiah, uno de los monarcas más ricos del mundo.  

Aunque su carrera futbolística ha sido discreta —con pasos por clubes como Chelsea y Southampton— actualmente juega en el Ratchaburi FC de Tailandia y es capitán de la selección nacional de Brunéi.  

Su fortuna no proviene del balón, sino de las vastas reservas de petróleo y gas que han enriquecido a su familia durante generaciones. 

La vida de Bolkiah está marcada por lujos que superan cualquier fantasía futbolística. Su familia posee mansiones con cientos de habitaciones, colecciones de autos que rivalizan con museos, y ha protagonizado extravagancias como pagar 17 millones de dólares por un concierto privado de Michael Jackson.  

Mientras Messi y Ronaldo invierten en hoteles, marcas deportivas y bienes raíces, Bolkiah vive en un universo paralelo donde el fútbol es más pasión que necesidad 

¿Y su impacto en el deporte? A diferencia de Messi y Ronaldo, cuyo legado se mide en goles, títulos y récords, Bolkiah no ha dejado una huella significativa en el fútbol profesional.  

¿QUIÉNES SON LOS FUTBOLISTAS MÁS RICOS? 

  1. Faiq Bolkiah: 20 mil millones de dólares
  2. Mathieu Flamini: 4 mil millones de dólares
  3. Cristiano Ronaldo: 500 millones de dólares
  4. Lionel Messi: 400 millones de dólares
  5. David Beckham: 400 millones de dólares
  6. Dave Whelan: 200 millones de dólares
  7. Neymar: 200 millones de dólares
  8. Zlatan Ibrahimovic: 190 millones de dólares
  9. Ronaldo: 160 millones de dólares
  10. Alexandre Pato: 145 millones de dólares

