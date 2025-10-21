Wanda Rodríguez hace historia en el béisbol venezolano: se convirtió en la primera umpire

Wanda Rodríguez anotó el fin de semana su nombre en la historia de la pelota venezolana, puesto que se convirtió en la primera mujer en arbitrar un juego oficial de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional (LVBP).

Rodríguez, de 22 años, fue la umpire en el enfrentamiento entre los Tiburones de La Guaira y los Cardenales de Lara. El juego fue disputado en el Estadio Antonio Herrera Gutiérrez, en la ciudad de Barquisimeto.

La merideña, una de las principales promesas del arbitraje venezolano, debutó como auxiliar de tercera base. Rodríguez destacó por sus decisiones en el encuentro, a los que sumó el valor simbólico de su participación.

De acuerdo a medios especializados, Rodríguez evidenció una gran técnica y una serenidad que sorprende por su corta edad. Incluso, jugadores, aficionados y técnicos elogiaron su actuación.

EL SUEÑO DE RODRÍGUEZ

Aunque Wanda Rodríguez hizo historia con su debut, aseguró que su carrera apenas está comenzando y tiene grandes aspiraciones. «Es un sueño cumplido, pero solo el comienzo. Mi meta es llegar a las Grandes Ligas», apuntó.

La llegada de Rodríguez a un partido oficial de la LVBP no es casualidad. Previamente, tuvo una amplia formación en la Venezuelan Umpire Camp, en donde se graduó con honores, y una trayectoria en crecimiento.

Rodríguez comenzó su carrera en Liga Izturis y la Liga Central. Con el paso de los meses, logró formar parte de la Dominican Summer League 2024 y la Serie del Caribe Kids en julio de 2025, siendo la primera mujer en arbitrar un torneo de la Confederación de Béisbol Profesional del Caribe (CBPC).