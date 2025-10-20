VIRAL: El impactante accidente que sufrió un ciclista español mientras intentaba una peligrosa pirueta en una competencia

El ciclista español Adolf Silva sufrió un grave accidente en la competencia de montaña de estilo libre del Red Bull Rampage por lo que requirió que lo trasladaran en helicóptero a un centro hospitalario desde el Parque Nacional Zion, Utah.

Silva estaba intentando su segunda vuelta en la prueba free ride, una de las más grandes del mundo, cuando sufrió una fuerte caída en una pronunciada bajada del recorrido. El español intentaba hacer un doble backflip, pero se estrelló a mitad del movimiento, aterrizando con fuerza sobre su cabeza y rodando por la pared de roca.

Tras el accidente, la multitud lo rodeó y lo subieron a una camilla antes de que un helicóptero de rescate lo trasladara al hospital.

«Eso estuvo cerca de ser el peor escenario posible. Llevamos toda la semana oyendo rumores de que eso era lo que quería hacer. El choque más fuerte que he visto en mi vida», declaró Tyler McCaul, otro ciclista, a The Daily Mail.

Red Bull USA informó que el español estaba «alerta, consciente y hablando con sus seres queridos», aproximadamente media hora después de su traslado desde la escena del accidente. Sin embargo, no ha precisado la gravedad de sus lesiones.

🇺🇸 At Red Bull Rampage in Virgin, Utah, 28-year-old freestyle rider Adolf Silva crashed hard during his second run while attempting a double backflip off a massive ledge—under-rotating and slamming head-first onto the rocky desert floor before flipping and sliding down the grade pic.twitter.com/yd1ZPRvyUU — LiveLeak (@leaklive1) October 19, 2025

La aparatosa caída provocó una pausa en la competición antes de que los pilotos restantes reanudaran sus segundas mangas. Silva se había accidentado previamente en su primera de dos mangas en el evento anual, pero salió ileso y pudo terminar.

Las autoridades no han confirmado ninguna falla mecánica durante el accidente de Silva. Las imágenes y el análisis pericial apuntaron a una rotación insuficiente, no a un mal funcionamiento del equipo. Los testigos afirmaron que el impacto de la rueda delantera se debió a un mal cálculo del tiempo de rotación, más que a un defecto estructural.

Red Bull confirmó que los equipos de seguridad y técnicos estaban revisando las imágenes para evaluar las condiciones del terreno y garantizar el cumplimiento de las normas de seguridad.