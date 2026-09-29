Vizcarrondo tras polémica derrota de la Vinotinto: «Hay decisiones arbitrales que me ponen muy incómodo»

La Vinotinto cayó este lunes 1-2 frente a la selección de Japón en la ciudad de Hiroshima. Tras el partido, el entrenador venezolano, Oswaldo Vizcarrondo, no dudó en manifestar su descontento con el desempeño del equipo arbitral.

El desenlace del partido estuvo marcado por una polémica intervención del VAR, que anuló un penal de la Vinotinto y, de inmediato, dio la pena máxima a Japón. Ayase Ueda convirtió el gol y dio la victoria agónica al conjunto nipón. A esto se sumó que, durante la segunda parte, tampoco sancionó otro aparente penal para Venezuela.

Luego de un encuentro con polémicas, Vizcarrondo no ocultó su malestar con el desempeño del réferi australiano Timothy Danaskos. «Entendimos de que el partido estaba dado para bascularlos hacia el costado de Japón», agregó.

«Es una lástima lo que hemos sufrido hoy, porque para mi modo de ver las cosas es un irrespeto a lo que nosotros tratamos de llevar a cabo. No merecimos, en primer orden, haber perdido este partido de ninguna manera», sentenció Vizcarrondo.

El entrenador venezolano destacó el desempeño de la Vinotinto y no dudó en señalar al arbitraje como el responsable de la derrota. «Hay decisiones arbitrales que realmente me ponen muy incómodo y que nosotros no podemos controlar», sentenció.

LOS SEÑALAMIENTOS DE VIZCARRONDO

El director técnico afirmó que «nos vamos con un mal sabor de boca», puesto que fue un «partido que pudimos haber ganado». En tal sentido, Vizcarrondo señaló una serie de jugadas en las que, a su juicio, perjudicaron a la Vinotinto.

«Nos dan dos minutos nada más de reposición y hubo múltiples cambios; después nos tenían que haber pitado un penal escandaloso a nuestro favor, donde nuestro atacante pasa el balón por encima del arquero y el arquero se lo lleva puesto», acotó Vizcarrondo.

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A pesar de que se irá de Japón con «mucha frustración», Vizcarrondo aseguró estar «muy orgulloso» del trabajo de su equipo. «Mucho temple, mucha personalidad para venir a un país con cultura de fútbol, que viene de clasificar a un Mundial y haberle superado por momentos», sentenció.

Luego del traspié con Japón, la Vinotinto pondrá rumbo hacia la ciudad de Ulsan, en donde enfrentará a la selección de Corea del Sur este viernes. Vizcarrondo y su equipo buscarán retomar la senda ganadora para seguir afinando detalles de cara a las eliminatorias.