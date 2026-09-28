ORGULLO NACIONAL: Gabriel Moreno se convirtió en el séptimo venezolano en conseguir un título de bateo en la MLB

Este domingo 27 de septiembre, el grandeliga venezolano Gabriel Moreno obtuvo el título de bateo de la Liga Nacional con un promedio de .311, un punto por encima de su compatriota Luis Arráez (.310), quien buscaba su cuarta corona como rey del hit en la MLB.

El larense culminó la temporada 2026 con 147 hits en 473 turnos, para coronar una temporada de ensueño que lo confirma como uno de los mejores receptores con el bate en la mano.

De esta forma, Moreno se une a Andrés Galarraga, Magglio Ordóñez, Carlos González, Miguel Cabrera (4), José Altuve (3) y el propio Arráez (3) en la lista de peloteros criollos que han conquistado al menos un título de bateo en las Grandes Ligas.

También se inscribió en los libros de historia de las Mayores al convertirse el primer receptor en ganar la corona desde que Buster Posey lo lograra en 2012 con los Gigantes de San Francisco, según reseñó El Nacional.

El venezolano integrante de los Cascabeles de Arizona tuvo que salir del juego del sábado 26 de septiembre, contra San Diego tras sentir una molestia en el músculo isquiotibial.

Debido a esta lesión, el manager Torey Lovullo prefirió dejarlo en el banquillo este domingo a pesar de la trascendencia del compromiso.

Moreno debutó en 2022 con los Azulejos de Toronto antes de llegar en 2023 a los Cascabeles.

En los 22 encuentros que disputó durante septiembre, el barquisimetano bateó .345 producto de 29 imparables —entre ellos cuatro dobles y cinco jonrones— y 16 carreras producidas.

Por su parte, Arráez dejó su promedio en .310 (185/596) con los Filis de Filadelfia luego de sufrir un esguince en el tobillo izquierdo el pasado jueves.