VIRAL | Trump asistirá finalmente a un partido del Mundial: esta fue la reacción del presidente de la FIFA

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, reveló este martes, 23 de junio, que el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, asistirá a un partido del Mundial de fútbol que se juega en Norteamérica (EEUU, México y Canadá).

El anuncio fue realizado por el propio dirigente de la FIFA durante una entrevista televisiva, poniendo fin a las especulaciones sobre la presencia del mandatario en el torneo.

Precisó que Trump asistirá a la final del Mundial 2026 el próximo 19 de julio en el estadio MetLife Stadium, en Nueva Jersey, donde además participará en la ceremonia de premiación junto a Infantino.

Durante su participación en el programa «Fox & Friends», Infantino confirmó que compartirá con Trump, en lo que calificó como uno de «los momentos más importantes de la competición».

«Estaremos junto al presidente disfrutando de la final y entregando el trofeo al ganador, por supuesto, juntos», afirmó el máximo dirigente de la FIFA.

FIFA President Gianni Infantino: We're going to be together with @POTUS enjoying the World Cup Final and handing the trophy to the winner together. 👀 pic.twitter.com/hocUn7ihHE — Rapid Response 47 (@RapidResponse47) June 23, 2026

TRUMP NO HA ASISTIDO A LOS PARTIDOS

De momento, Trump todavía no ha asistido a ningún encuentro del Mundial, pese a que Estados Unidos es uno de los países anfitriones del torneo. Ni siquiera en la inauguración, a la cual estuvo presente Marco Rubio, secretario de Estado de EEUU.

Su ausencia había generado preguntas entre seguidores y medios de comunicación, especialmente considerando la relevancia del evento para el país y la cercanía del presidente con los organizadores.

Sin embargo, Infantino también destacó la estrecha relación que mantiene con el mandatario estadounidense. «Estamos juntos todo el tiempo», señaló durante la entrevista, dejando entrever la coordinación constante entre la FIFA y la Casa Blanca en torno a la organización de la Copa del Mundo.

Por su parte, Andrew Giuliani, responsable del grupo de trabajo de Trump para la Copa Mundial, explicó recientemente que el presidente había evitado acudir a partidos durante la fase inicial porque quería «dejar a la gente mirando».

Con su asistencia ya confirmada para la gran final, Trump se convertirá en una de las figuras más observadas de una jornada que culminará con la entrega del trofeo al nuevo campeón del mundo.