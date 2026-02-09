Deportes

VIRAL: Ronald Acuña Jr. dijo presente en el Super Bowl y así fue su aparición en la famosa casita de Bad Bunny

Angel David Quintero
Por Angel David Quintero
2 Min de Lectura
2 Min de Lectura
Acuña

El pelotero venezolano Ronald Acuña Jr. dijo presente en el Super Bowl y estuvo junto a varios famosos en el show de Bad Bunny en la popular «casita» que lleva el artista puertorriqueño a todas sus presentaciones.

La presencia del astro de las Grandes Ligas no pasó desapercibida y su nombre se hizo tendencia rápidamente en las redes sociales.

Leer Más

BOLÍVAR: Niña de 9 años era vendida sexualmente por su madrina, se descubrió también que padrastro abusaba de sus hermanitos
¿Suspendieron los vuelos entre Medellín y Caracas? Esto es lo que se sabe
En Anzoátegui: Creaba cuentas falsas de tiendas en redes para estafar y así se las ingeniaba para no ser detectado

«Ronald Acuña y una jugada maestra de marketing. Acuña Jr. apareció en el evento principal de medio tiempo del Super Bowl ya no solo es una estrella del béisbol sino un ícono de la cultura pop», señaló el especialista en las Grandes Ligas Rafael Moreno.

LEA TAMBIÉN: ANDY BORREGALES HIZO HISTORIA: ASÍ FUE SU PARTICIPACIÓN EN EL SUPER BOWL PESE A LA DERROTA DE LOS PATRIOTS

Cabe recordar que Acuña tiene conexión con el Conejo Malo debido a que trabaja con Rimas Sports, una asociación entre el cantante y los ejecutivos Noah Assad y Jonathan Miranda.

@siempreric / ronaldacunajr13

En los videos captados por varios seguidores se puede ver a Acuña Jr. disfrutando dentro de la casita con otras estrellas como la cantante colombiana Karol G y Young Miko.

En el grupo de invitados también estuvo presente la rapera Cardi B, el actor chileno Pedro Pascal, así como la actriz estadounidense Jessica Alba, quien no dudó en divertirse con el espectáculo.

 

Ver esta publicación en Instagram

 

Una publicación compartida de MTVLA (@mtvla)

 

ETIQUETADO:
Compartir este artículo

Síguenos en las Redes

Últimas Noticias

Tras recaptura de Guanipa: Cabello dice que una persona fue detenida por «violar las condiciones de excarcelación»
Venezuela
celda
Espeluznante crimen en Chile: Preso mató a su compañero de celda y lo que hizo con su cuerpo dejó en shock a todos
Mundo
Hamilton
¿Confirmado el romance? Las imágenes virales de Lewis Hamilton y Kim Kardashian juntos en el Super Bowl
Caraota Show