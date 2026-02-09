VIRAL: Ronald Acuña Jr. dijo presente en el Super Bowl y así fue su aparición en la famosa casita de Bad Bunny

El pelotero venezolano Ronald Acuña Jr. dijo presente en el Super Bowl y estuvo junto a varios famosos en el show de Bad Bunny en la popular «casita» que lleva el artista puertorriqueño a todas sus presentaciones.

La presencia del astro de las Grandes Ligas no pasó desapercibida y su nombre se hizo tendencia rápidamente en las redes sociales.

Ronald Acuña Jr. was in Bad Bunny’s Super Bowl LX halftime show! pic.twitter.com/RAt8nkz7Qv — FOX Sports: MLB (@MLBONFOX) February 9, 2026

«Ronald Acuña y una jugada maestra de marketing. Acuña Jr. apareció en el evento principal de medio tiempo del Super Bowl ya no solo es una estrella del béisbol sino un ícono de la cultura pop», señaló el especialista en las Grandes Ligas Rafael Moreno.

Cabe recordar que Acuña tiene conexión con el Conejo Malo debido a que trabaja con Rimas Sports, una asociación entre el cantante y los ejecutivos Noah Assad y Jonathan Miranda.

En los videos captados por varios seguidores se puede ver a Acuña Jr. disfrutando dentro de la casita con otras estrellas como la cantante colombiana Karol G y Young Miko.

En el grupo de invitados también estuvo presente la rapera Cardi B, el actor chileno Pedro Pascal, así como la actriz estadounidense Jessica Alba, quien no dudó en divertirse con el espectáculo.