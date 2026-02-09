Deportes

Andy Borregales hizo historia: Así fue su participación en el Super Bowl pese a la derrota de los Patriots

Angel David Quintero
Por Angel David Quintero
3 Min de Lectura
3 Min de Lectura
Borregales

El deportista Andy Borregales hizo historia al ser el primer venezolano en jugar en el Super Bowl, pese a la derrota de su equipo New England Patriots ante Seattle Seahawks.

Incluso la embajada de los Estados Unidos en Caracas destacó la participación del venezolano.

Leer Más

¿Venta de cupos en las universidades públicas? Lo que reveló el ministro de Educación Universitaria
Dólar paralelo amaneció a la alza este 2Abr: Así se cotizó
¿Aumento de “salario” sin prestaciones sociales? Este podría ser el ajuste que haría el chavismo

«Mi equipo y yo estamos apoyando desde Caracas mientras los Patriots y los Seahawks se enfrentan en el Super Bowl LX. Estamos especialmente orgullosos de ver al pateador nacido en Caracas Andy Borregales hacer historia como el primer venezolano en jugar en un Super Bowl», escribió la encargada de negocios de EEUU en Caracas, Laura Dogu, en redes. 

A pesar de esto, el venezolano tuvo una noche en la que no pudo demostrar su talento debido a la falta de oportunidades ofensivas de los Patriots que se vieron doblegados durante todo el compromiso.

LEA TAMBIÉN: AGENCIA ANTIDOPAJE VALORA INVESTIGAR POSIBLES INYECCIONES EN GENITALES DE ESQUIADORES PARA MEJORAR RENDIMIENTO

La derrota del equipo de Borregales 29-13 evidenció la ausencia de ocasiones para anotar, por lo que el nacido en Caracas apenas tuvo oportunidad de calentar la pierna.

Una de sus pocas acciones a destacar llegó en la parte final del encuentro, cuando el partido ya agonizaba y el resultado parecía sentenciado, convirtiendo el punto extra tras el único touchdown que la ofensiva de los Patriots logró fabricar, ante la ardua defensa de sus rivales.

Durante el resto del partido, la defensa de los Seahawks mantuvo a raya a los Patriots que muy pocas veces lograban llegar a la yarda 30 rival, dejando al venezolano con muy pocas opciones para brillar con su buena pegada.

Finalmente, Andy Borregales se marchó a los vestuarios con muy pocas ocasiones para haber ayudado a los desdibujados Patriots en el partido más importante de su carrera. 

ETIQUETADO:
Compartir este artículo

Síguenos en las Redes

Últimas Noticias

«Esto es por nuestra cultura»: Bad Bunny convirtió el Super Bowl en una verdadera fiesta latina con Lady Gaga y Ricky Martin como sorpresas
Caraota Show
Superlano
Excarcelaron a Freddy Superlano tras 18 meses detenido, así fue el emotivo reencuentro con su familia
Venezuela
Dólar oficial arrancó la semana en alza: Así se cotizó este 9Feb
Venezuela