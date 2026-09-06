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VIRAL: Rayo McQueen dijo presente en el GP de Monza de la F1, así fue su vuelta rápida

Angel David Quintero
Angel David Quintero
2 Min de Lectura
Rayo McQueen

Como se había anticipado durante toda la semana, con motivo de los 20 años del estreno de la película animada de «Cars», uno de los grandes éxitos de Pixar y Disney, su protagonista el «Rayo McQueen» sorprendió a todos al llegar al Gran Premio de Monza de la Fórmula 1 en Italia.

Antes del inicio de la carrera McQueen le dio una vuelta al circuito junto al vehículo de seguridad y el auto médico. Durante la vuelta todo el público en la pista se levantó a aplaudir y los banderilleros agitaron sus banderas para saludar al siete veces ganador de la Copa Pistón.

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Para esta ocasión usaron un GT 63 PRO 4MATIC+ para la personalización del Rayo McQueen.

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El Safety Car oficial de la FIA, el Mercedes-AMG GT 63 PRO, también lució una decoración especial inspirada en la película Cars. La colaboración también incluyó una nueva colección de productos con temática de la Fórmula 1 y de la película Cars, que incluye modelos a escala de Mattel, ropa, accesorios y artículos de colección.

Rayo McQueen apareció por primera vez en el paddock de Monza el jueves y rápidamente se convirtió en una de las atracciones más llamativas del fin de semana. La película original de Cars se estrenó en 2006.

La colaboración entre la Fórmula 1 y Disney comenzó en 2025 con la iniciativa «Fuel the Magic» y desde entonces se ha expandido a través de diversas actividades para los aficionados durante el campeonato.

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