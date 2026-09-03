De la Copa Pistón a la F1: El Rayo McQueen causa furor en el GP de Monza y así reaccionan los pilotos

Este fin de semana la Formula 1 llegará al Gran Premio de Monza en Italia, donde con motivo de los 20 años de la película de Cars, el siete veces ganador de la Copa Pistón, Rayo McQueen, hará una aparición especial.

Desde este jueves varios de los pilotos pudieron acercarse al icónico Rayo McQueen previo a la carrera.

En un video divulgado por la propia cuenta de Instagram de la F1 se puede ver la emoción de pilotos como el argentino, Franco Colapinto, el español Carlos Sainz y el neozelandés Liam Lawson acercándose para tomarse una foto con notable emoción.

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Esto será posible gracias a la colaboración entre la Formula 1 y Disney. Además, el safety car Mercerdes-AMG abandonará su decoración habitual, en negro y rojo, para lucir el logo de ‘Cars’con la palabra “Ka-Ciao!”, frase icónica del personaje, en la parte trasera del auto.

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Los espectadores presentes en el lugar también podrán ver una vuelta de honor de Rayo McQueen previo a la carrera.

Lightning McQueen has struck at the Italian Grand Prix! ⚡️ The seven-time Piston Cup champion is making a special appearance this race weekend to celebrate the Cars 20th anniversary Plus, Disney and Formula 1 are celebrating with a special Mercedes-AMG Safety Car livery… pic.twitter.com/TS3dM9nEPG — Formula 1 (@F1) September 3, 2026

El Gran Premio de Italia marcará el lanzamiento de toda una gama de productos derivados que asocian la Fórmula 1 con el universo de las películas Cars, que se pondrán a la venta en el circuito de Monza y posteriormente en el resto del mundo.

Asimismo, los fanáticos podrán adquirir accesorios, objetos de colección y miniaturas de coches fabricadas por Mattel.