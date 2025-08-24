VIRAL: Intercambio de camisetas entre futbolistas en Alemania terminó con un bochornoso error de parte de una comentarista

Una comentarista cometió un grosero error al término de un partido entre el Eintracht Frankfurt y el Werder Bremen en Alemania, luego de que entrevistara a un jugador creyendo que era del equipo ganador, cuando en realidad pertenecía al conjunto que sufrió la derrota. Y es que un intercambio de camisetas, habitual al final de un duelo, generó una total confusión en la cronista.

Se trata de Katharina Kleinfeldt, de la cadena Sky, quien confundió a un jugador del Bremen con uno del Frankfurt. Esto llevó a que le hiciera preguntas de una victoria que nunca existió, ya que el Werder Bremen cayó goleado 4-1 por el Eintracht.

Todo inició cuando hubo un intercambio de camisetas entre Marco Friedl, capitán del Bremen, y Michael Zetterer, del equipo vencedor. Friedl se colocó la franela en cuestión, lo que inició todo el desconcierto.

Posteriormente, Friedl se presentó ante las cámaras con la camiseta de Zetterer, quien hace poco pasó del Bremen al Eintracht. La entrevistadora inició el diálogo de forma errónea. «Queremos hablar un poco del Eintracht, claro. Centrémonos primero en el partido. Hoy ganaron 4-1, ¿es la victoria inicial que esperaban?».

Sin embargo, la reacción de Friedl fue instantánea y cortante. «Soy jugador del Werder Bremen». Esto hizo que la confusión se apoderara rápidamente de la reportera, quien al darse cuenta del error, pidió disculpas de una manera insistente. «En realidad… Marco, lo siento», añadió.

🇩🇪 ¡MOMENTAZO EN LA TELEVISIÓN ALEMANA! 🆚 El Werder Bremen ha caído 1-4 ante el Eintracht 😅 El capitán del Bremen, Friedl, cambió la camiseta con Zetter (Eintracht), la reportera se hizo un lio y le pregunta si está feliz por los tres puntospic.twitter.com/Q6S0yZrBWE — Tiempo de Juego (@tjcope) August 23, 2025

LA REACCIÓN DE MARCO FRIEDL

Posteriormente, Marco Friedl, afectado por lo ocurrido, reconoció que nunca le pasó algo así. Hasta recordó que había hablado con la comentarista 90 minutos antes del inicio del desafío.

«Es extraño y también un poco ridículo», acotó el defensor del Bremen sobre lo ocurrido tras la goleada en contra que sufrió su equipo.

De acuerdo con Infobae, tras el error que protagonizó, Kleinfeldt no tardó en reconocer públicamente su equivocación. «La situación es muy desagradable y molesta», admitió al término de la transmisión. «Espero que Marco pueda sonreír después de unos días», apuntó.