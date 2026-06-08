VIRAL: Hombre con impresionante parecido a Trump causó revuelo en el Madison Square Garden previo a las finales de la NBA

Un hombre con un sorprendente parecido al presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, se convirtió en una de las atracciones virales en las inmediaciones del Madison Square Garden, en Nueva York, justo antes del Juego 3 de las Finales de la NBA,que se disputará este lunes, 8 de junio.

Generando curiosidad entre aficionados y transeúntes, el hombre saludó a los presentes con la característica gorra MAGA —»Make America Great Again» (Hagamos que Estados Unidos vuelva a ser grande)— y su traje con corbata roja.

Este gracioso momento coincidió con la visita del propio mandatario republicano, quien confirmó que estará presente en el tercer juego de las finales de la NBA entre los New York Knicks y los San Antonio Spurs.

Es por ello, que el Departamento de Policía de Nueva York (NYPD, por sus siglas en inglés), en coordinación con el Servicio Secreto, desplegó medidas adicionales alrededor del recinto deportivo para garantizar la seguridad del evento, lo que incluyó restricciones de acceso y un mayor control en los alrededores.

Trump has already arrived at Madison Square Garden ahead of Game 3 …Or at least a somewhat convincing version of him has 😂 pic.twitter.com/TPTpu8V2MS — Anna Bower (@AnnaBower) June 8, 2026

MEDIDAS DE SEGURIDAD POR VISITA DE TRUMP

Como parte de esas medidas, fue cancelada una fiesta oficial de transmisión al aire libre que estaba prevista cerca del Madison Square Garden, luego de los incidentes ocurridos en un evento similar durante el segundo partido, donde se reportaron arrestos, multas y enfrentamientos entre aficionados.

Ante el panorama de seguridad reforzada, la organización del recinto pidió a los asistentes llegar con al menos dos horas de antelación y sin bolsos ni mochilas.