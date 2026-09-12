VIRAL: El emocionante video con el que Deyna Castellanos fue presentada como nueva jugadora de Tigres de México

El Club Tigres Femenil, equipo de México, presentó oficialmente el viernes a Deyna Castellanos como su nueva atacante y quien será la nueva portadora del número 10 de cara al Torneo Apertura 2026, con el objetivo de guiar al conjunto a instancias decisivas.

En un video difundido por la institución para anunciar su llegada, la futbolista expresó su entusiasmo por sumarse a las filas del conjunto con más títulos en la historia de la Liga MX Femenil, manifestando su expectativa por debutar ante los fanáticos en el estadio Universitario, conocido popularmente como El Volcán. » Estoy lista, incomparables», expresó.

El acuerdo formal con el club azteca se concretó luego de que la aragüeña finalizara su vínculo laboral con el Portland Thorns de la liga estadounidense.

Durante su permanencia de año y medio en las filas del Portland Thorns, Castellanos disputó un total de 33 encuentros oficiales, registrando cinco anotaciones y una asistencia, además de ver acción en las instancias finales de la National Women’s Soccer League durante la campaña 2025.

🆕🐯🇻🇪 ¡De Maracay, Venezuela a San Nicolás de los Garza! ✨ ¡Bienvenida a Las Más Campeonas de México, Deyna Castellanos! pic.twitter.com/96vYQRRZQ7 — Club Tigres Femenil 🐯 (@TigresFemenil) September 11, 2026

La gerencia de la escuadra norteamericana emitió un pronunciamiento público el pasado 9 de septiembre agradeciendo su desempeño institucional al concretar la desvinculación.

La llegada a suelo azteca de Deyna Castellanos representa el quinto equipo profesional en la trayectoria de la delantera y suma a México como la cuarta nación donde compite a nivel de clubes. Su recorrido deportivo incluye pasos por la liga universitaria de Estados Unidos, el Atlético de Madrid en la liga española y el Manchester City en el balompié inglés.

A su llegada a la terminal aérea, la jugadora manifestó ante los medios de comunicación su satisfacción por integrarse al fútbol mexicano, señalando que la propuesta del cuadro felino resultó determinante para dar este paso en su carrera.