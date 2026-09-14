VIRAL: Atleta australiana ganó el Hyrox Pro Women a pesar del “peor accidente” de su vida

La atleta australiana Joanna Wietrzyk pasó a la historia al ganar el Hyrox Beijing 2026. Pero no lo hizo por este logro, sino porque alcanzó la meta a pesar de haber sufrido uno de los peores accidentes de su vida: un ataque gastrointestinal.

El HYROX es una competencia global de fitness bajo techo que combina 8 kilómetros de carrera con 8 estaciones de ejercicios funcionales de fuerza y resistencia.

Wietrzyk cumplió el circuito en 1 hora, 1 minuto y 23 segundos y se adueñó del primer lugar en la categoría Pro Women, reseña El Excelsior. Este esfuerzo le jugó una mala pasada; sufrió el ataque gastrointestinal, cuyas imágenes se hicieron virales en RRSS, pero eso no la detuvo.

Es más, siendo una de las carreras de fitness con más renombre alrededor del mundo, Joanna Wietrzyk se convirtió en la primera mujer australiana en clasificarse para la serie Elite 15, una de las más reconocidas en el circuito.

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El nombre de Joanna dentro de Hyrox es sumamente reconocido. Pero su imagen circuló este 12 de septiembre en redes sociales luego del accidente que sufrió en la competencia.

Sin frenarse, Wietrzyk logró terminar la carrera en primer lugar entre las 152 competidoras de la categoría. No obstante, quedó sumamente lejos del récord que ella misma posee.

De momento, la atleta australiana no se ha pronunciado en redes sociales, donde se encuentran las publicaciones que se hicieron virales.

Tras lo ocurrido, HYROX informó que aisló y desinfectó las zonas afectadas.

Por otro lado, los usuarios de las redes se pronunciaron a favor y en contra. Se destacó el deseo de competir y ganar de la atleta para completar la exigente prueba física en condiciones adversas e incómodas.

Y, por otro lado, se desataron las críticas en el sentido de la ausencia de consideración hacia las demás competidoras que tuvieron que utilizar las mismas colchonetas, trineos y pistas de carrera.

An Australian competitor at HYROX Beijing suffered sudden fecal incontinence mid-race due to intense physical stress — but still pushed through and finished strong. Race organizers confirmed they immediately isolated and disinfected the affected area, disposing of equipment and… pic.twitter.com/xWSKl6m3A3 — Shanghai Daily (@shanghaidaily) September 13, 2026