Alexander Zverev derrotó a Ben Shelton para conquistar el US Open en su segundo intento

(EFE).- El alemán Alexander Zverev conquistó este domingo el Abierto de Estados Unidos (US Open), su segundo ‘grande’ después de Roland Garros, al derrotar a Ben Shelton y dejar un año más, y van 23, a Estados Unidos sin campeón en Nueva York. El número 2 del mundo, se impuso a norteamericano (n.9) por 6-3, 7-6(2), 5-7 y 6-2 en 3 horas y 33 minutos.

Tuvieron que pasar seis años desde esa final perdida en 2020 para que el alemán sanara su herida con este triunfo con el que pone broche a un 2026 mágico, en el que también levantó Roland Garros.

Shelton cargaba con la responsabilidad de romper con la sequía de Estados Unidos en Nueva York, donde ningún hombre alza el título desde Andy Roddick en 2003. El último estadounidense en intentarlo, sin éxito, fue Taylor Fritz en 2024, derrotado por Jannik Sinner.

El rey de los 1990

Con el título en Nueva York, Zverev se convirtió en el jugador con más ‘grandes’ nacido en los años 1990, una generación que ha quedado eclipsada por la larga vida del ‘Big Three’ -Novak Djokovic, Rafael Nadal y Roger Federer- y la precocidad de Alcaraz y Sinner.

Solo el austriaco Dominic Thiem y el ruso Daniil Medvedev, con un título cada uno, los dos en Nueva York, son los otros jugadores de esa década con ‘grandes’ en su palmarés.

El de Thiem fue contra Zverev, en la final de 2020, con el Arthur Ashe con apenas público por la pandemia. Zverev iba dos sets arriba y sacando para el título en el tercero en una final en la que colapsó y terminó perdiendo.

Esa final dejó una herida abierta en Zverev que, según el propio alemán, tardó más de cinco años en cicatrizar hasta conquistar Roland Garros este 2026 en su cuarta final de un ‘grande’. La victoria contra Shelton la terminó de sanar.

Zverev se doctora

Alexander Zverev llegaba a la final con un balance de 5-0 contra Shelton, un jugador que hasta que derrotó a Alcaraz el miércoles nunca había ganado a un ‘Top 3’ en 17 enfrentamientos previos.

La presión le pasó factura a Shelton de inicio. El estadounidense fue a remolque desde el primer juego del partido, que cedió con una doble falta. Otra doble falta de Shelton dio el primer set a Zverev con un segundo ‘break’.

El alemán se hizo fuerte al saque, con más de un 90 % ganados en el primer saque, y buscó romper el ritmo de Shelton con largas pausas entre puntos e interminables botes de pelota, algo de lo que ya se quejó su rival en semifinales, el ruso Karen Khachanov.

Shelton no tuvo su primera oportunidad de ‘break’ hasta el tercer set. Pero antes, ambos llevaron el segundo al ‘tie-break’ tras aguantar sus respectivos saques. Zverev se adelantó 5-0 en el desempate con dos ‘mini breaks’ y tras perder dos puntos al resto se llevó el set en la primera de cuatro bolas.

Zverev trató de repetir el guion en el tercero: no asumir riesgos y dejar que su rival cometa errores. Pero en un momento de debilidad, a las puertas del ‘tie-break’, Shelton se puso 0-40 con tres bolas de set para el 7-5. Salvó una, pero perdió el set.

El alemán, que no cedía un set desde la segunda ronda, respondió con un ‘break’ en el primer juego del tercer set, una montaña que Shelton ya no pudo escalar. Zverev volvió a romper en el séptimo para el 5-2, un seguro de vida.

Zverev ganó con su saque tras un resto largo de Shelton, pero ese último punto dejó una imagen curiosa: el alemán tardó varios segundos en darse cuenta de que el partido había terminado y que acababa de proclamarse campeón, tomando el relevo de Carlos Alcaraz.

Con su triunfo en Nueva York, Zverev se pone como el mejor jugador de 2026, superando en puntos a Sinner en la carrera hacia las Finales de la ATP de Turín. En el ranking general, Zverev queda a 1.810 puntos de Sinner, 11.500 a 9.690, con Alcaraz con 5.560. EFE