Violencia en la NBA: Brutal agresión entre fanáticos de los Spurs y los Knicks, un adolescente terminó en coma

Un adolescente de 17 años se debate entre la vida y la muerte, luego de haber sido brutalmente agredido en las inmediaciones del Madison Square Garden, en Nueva York (EEUU), tras el cuarto partido de las Finales de la NBA entre los Knicks y los San Antonio Spurs.

De acuerdo con las autoridades, citadas por People y otros medios, el joven sufrió una convulsión y entró en coma después de recibir golpes y patadas en la cabeza durante una pelea que quedó registrada en una transmisión en vivo.

Lo que se precisó, es que el incidente ocurrió cerca de las 11:45 de la noche de este miércoles, 10 de junio, a pocas cuadras del emblemático recinto deportivo, justo después de que los Knicks protagonizaran una histórica remontada para imponerse a San Antonio y colocar la serie 3-1 a su favor.

Según informó la Policía de Nueva York, el altercado se desató en medio de las celebraciones de los aficionados locales, cuando seguidores de ambos equipos comenzaron a intercambiar insultos y provocaciones.

WANTED FOR GANG ASSAULT: On Wednesday night after the Knicks game, a group approached a 17-year-old near 237 W 35th St and got into an argument. This individual punched and kicked the teen. He had a seizure and was in a coma. Any info? DM @NYPDTips or call 800-577-TIPS. pic.twitter.com/DNg0AzIesN — NYPD NEWS (@NYPDnews) June 12, 2026

¿QUÉ PROVOCÓ LA AGRESIÓN CONTRA EL ADOLESCENTE?

Las imágenes revisadas por medios estadounidenses muestran a un hombre vestido con los colores de los Spurs gritando «¡Spurs en 7!» entre una multitud de fanáticos de los Knicks.

La respuesta de algunos presentes elevó rápidamente la tensión y desencadenó una pelea en la que varias personas comenzaron a lanzar puñetazos.

De acuerdo con fuentes policiales, el adolescente terminó derribado y posteriormente golpeado de manera reiterada en la cabeza.

Tras la agresión, el joven sufrió una convulsión y fue trasladado de emergencia al Hospital Bellevue. Aunque ya salió del coma, las autoridades indicaron que continúa hospitalizado en condición crítica.

Mientras tanto, el Departamento de Policía de Nueva York mantiene una búsqueda activa del streamer que transmitía los hechos y de otros presuntos involucrados, quienes podrían enfrentar cargos por «agresión en grupo».

El caso se suma a una serie de incidentes violentos registrados durante las celebraciones relacionadas con las Finales de la NBA en Nueva York. Incluso, la policía informó la detención de 56 personas tras el cuarto partido por diversos delitos, incluyendo agresiones, posesión de armas y actos vandálicos.