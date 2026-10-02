Vinotinto femenina se prepara para repechaje mundialista: Estas son las convocadas para los próximos amistosos

La Federación Venezolana de Fútbol (FVF) anunció este jueves la convocatoria de la Vinotinto femenina para la próxima fecha de partidos, cuando enfrentará en dos ocasiones a la selección de Colombia.

La Vinotinto disputará dos amistosos en contra de Colombia, uno de los mejores equipos de la región, el 10 y 13 de octubre. Se trata de unos partidos que forman parte de la preparación para el repechaje al Mundial 2027.

El entrenador Ricardo Belli convocó a 25 futbolistas para disputar esta doble fecha. La mayor parte de las jugadoras forman parte de clubes extranjeros, mientras que cuatro forman parte del circuito nacional.

CONVOCADAS A LA VINOTINTO

Guardametas:

Nayluisa Cáceres – UDG Tenerife (España)

Yessica Velásquez – Club Cerro Porteño (Paraguay)

Valeria Rebanales – Caracas FC

Defensas:

Verónica Herrera – CD Alba FF (España)

Lou Martinet – CD Alba FF (España)

Michelle Romero – Cruzeiro (Brasil)

Yenifer Giménez – Cruzeiro (Brasil)

Bárbara Martínez – UDG Tenerife (España)

Sabrina Araujo Elorza – CF Unión Viera (España)

Abril Alejo – AFF Yurubí

Karla Alfonzo – Fortalent

Mediocampistas:

Gabriela García – Club América Femenil (México)

Daniuska Rodríguez – Club Union Torrense (Portugal)

Lourdes Moreno – Gremio (Brasil)

Floriangel Apóstol – Deportivo La Coruña (España)

Gellinott Reyes – Palmeiras (Brasil)

Melanie Chirinos – Palmeiras (Brasil)

Micheel Baldallo – Independiente Santa Fe (Colombia)

Orliany Durán – Adiffem

Atacantes:

Deyna Castellanos – Tigres UANL (México)

Bárbara Olivieri – Boston Legacy (EE. UU.)

Mariana Speckmaier – Hearts (Escocia)

Ailing Herrera – Madrid CF (España)

Génesis Florez – América de Cali (Colombia)

Enyerliannys Higuera – Atlético San Luis (México)

Marianyela Jiménez – Querétaro FC (México)

PREPARACIÓN AL MUNDIAL

Los dos amistosos de Colombia son una pieza más de la preparación para el repechaje mundialista. Belli reconoció que el rival «está un nivel por encima» de la Vinotinto, aunque insistió en usar «mejores tácticas, físicas y emocionales».

«Somos un equipo presionante, que quiere la pelota y necesita movilidad dentro de la cancha», acotó Belli. En ese sentido, subrayó que la Vinotinto «ya no está en una fase de construcción», sino que busca consolidar su idea de juego.

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La Vinotinto disputará el Torneo clasificatorio, en donde participarán 10 selecciones y solo tres pasarán al Mundial 2027. Al quedar en tercera posición de la Liga de Naciones, Venezuela tan solo tendrá que jugar un partido en esta instancia.