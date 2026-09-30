Cristiano Ronaldo abandonó entrenamientos con Portugal y emitió un comunicado sobre su salida

La selección de Portugal se encuentra envuelta en un escándalo. Cristiano Ronaldo, considerado el mejor jugador de la historia de ese país, abandonó el entrenamiento del equipo tras tener un aparente problema con el seleccionador, Jorge Jesús.

Cristiano no disputó ni un minuto en el partido frente a Noruega y hubo reportes de un conflicto entre ambos. El entrenador dijo que «no había ningún problema» y buscó zanjar la polémica. Sin embargo, todo dio un giro de 180 grados en apenas unas horas.

Cuando todo parecía estar bajo control, Cristiano publicó un comunicado en Instagram y dijo: «decidí abandonar el campo de entrenamiento». Luego, se le pudo ver saliendo de la concentración, en Copenhague, a bordo de una camioneta.

Explicó que la decisión fue tomada luego de la rueda de prensa de Jorge Jesús y una conversación con el presidente de la Federación Portuguesa de Fútbol.

«A su debido tiempo contaré la verdad a todos los portugueses sobre las razones que me motivaron a dejar la selección, a la que siempre me dediqué», acotó Ronaldo.

¿DESPEDIDA DE RONALDO?

Cabe aclarar que Cristiano Ronaldo no anunció su retirada de la selección, sino que abandonaba el entrenamiento. Sin embargo, algunos fanáticos consideraron que el mensaje tiene tintes de despedida.

«Ahora es el momento de desear buena suerte a Portugal y a todos mis compañeros de equipo, sin excepción», concluyó Cristiano, quien anotó dos goles con Portugal en el Mundial 2026, en donde cayeron en los octavos de final.

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La Federación Portuguesa de Fútbol confirmó que Cristiano «ha abandonado la concentración de la selección». «Toda la delegación permanece totalmente centrada en los próximos compromisos», apuntó.

La situación de Cristiano Ronaldo ha encendido las alarmas entre los fanáticos, quienes temen que se trate del final de su carrera con Portugal. Desde su debut en 2003, ha anotado 146 goles, que le convierten en el máximo goleador histórico de selecciones.