Vinotinto cayó en penales ante Uzbekistán y finalizó su paso por el FIFA Series

La Vinotinto cayó en la tanda de penales contra Uzbekistán, tras culminar durante los 90 minutos con empate a cero. Y finalizando así su participación en el FIFA Series, en la segunda posición, detrás del equipo asiático.

Para el encuentro Venezuela salió en el 11 titular con Contreras, Aramburu, Carmona, Cásseres, Ferraresi, David Martínez, Mendoza, Quintero, Ramírez, Segovia, Vivas.

Durante los 90 minutos ambos equipos tuvieron la oportunidad de irse arriba en el marcador. Sin embargo, en el caso de Venezuela, Contreras fue fundamental para mantener el cero en el arco.

LEA TAMBIÉN: LA SEVERA SANCIÓN QUE IMPUSIERON A EQUIPO CHILENO TRAS CÁNTICOS XENÓFOBOS CONTRA JUGADORES DEL CARABOBO FC EN LA LIBERTADORES

Mientras tanto, la Vinotinto tuvo varias, pero Ramírez no estuvo acertado de cara al arco. Además, David Martínez y Segovia generaron varias oportunidades desde fuera del área, que lamentablemente no pudieron batir al portero de Uzbekistán.

Para la tanda de penales Contreras no pudo detener ninguno, por lo que el equipo asiático marcó sus cinco lanzamientos. Del lado de Venezuela también hubo una gran efectividad, pero finalmente Carlos Sosa, que había ingresado en la segunda mitad, erró su tiro, y finalmente la Vinotinto cayó 5-4.

Cabe recordar que en este FIFA Series el ganador de la tanda de penales se lleva dos puntos y el perdedor una sola unidad.

Por lo cual, tras este resultado, Venezuela finaliza su paso por este torneo en la segunda posición, por delante de Gabón y Trinidad y Tobago.