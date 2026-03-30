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La severa sanción que impusieron a equipo chileno tras cánticos xenófobos contra jugadores del Carabobo FC en la Libertadores

Angel David Quintero
Por Angel David Quintero
3 Min de Lectura
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La Conmebol anunció una severa multa en contra del club chileno Huachipato, luego de que su afición pronunciara cánticos xenófobos contra los jugadores venezolanos del Carabobo FC, en un encuentro por la Copa Libertadores llevado a cabo el pasado 24 de febrero.

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El organismo precisó que Huachipato tendrá que pagar dos multas, que suman 105.000 dólares estadounidenses. «El monto de esta multa lo debitarán automáticamente del importe a recibir por el club de la Conmebol en concepto de derechos de televisión o patrocinio».

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Asimismo, dictaminó que Huachipato tendrá que jugar sus próximos dos partidos internacionales a puerta cerrada, sin la presencia de sus seguidores.

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El organismo también dictó que el club chileno debe «exhibir» un cartel con la frase: «Basta de racismo, discriminación y violencia» en el protocolo de inicio de partido, al momento de la formación de los equipos frente a la tribuna de honor, en su próximo partido internacional, ya sea de Copa Libertadores o Sudamericana.

«El diseño y medidas del cartel lo informará la Dirección de Marketing de la
Conmebol», señaló.

Asimismo, Huachipato tendrá que publicar en las redes sociales oficiales del club una campaña comunicacional con la frase «basta de racismo, discriminación y violencia». Esto durante los tres días previos a su próximo partido a ser disputado en una competición organizada por la Conmebol, la cual tendrá que ser aprobada previamente por la Dirección de Marketing de la Conmebol.

LOS HECHOS

Los fanáticos del Huachipato de Chile agredieron con insultos xenófobos a los jugadores venezolanos del Carabobo FC, luego de que el conjunto criollo los eliminara de la Copa Libertadores con un global de 1-3.

«Tiene hambre, tiene hambre, el veneco tiene hambre, el veneco tiene hambre», coreaban los fanáticos del Huachipato desde la grada luego de la eliminación del torneo continental por parte del equipo venezolano.

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