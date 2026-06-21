EN VIDEO: Se dio el esperado reencuentro, así fue el abrazo del arquero de Cabo Verde con su mamá

El sueño de “Vozinha”, arquero de Cabo Verde de que su mamá lo vea jugar en el Mundial 2026, se va a cumplir. Luego de varios días de expectativa, por fin Ana Cándida Évora y Josimar Dias se dieron el esperado abrazo.

Ana Cándida llegó a los Estados Unidos luego de que las autoridades de ese país aceleraran el proceso para otorgarle un visado humanitario que le permitiera la entrada a la nación norteamericana, en el menor tiempo posible.

La historia de “Vozinha” le ha dado la vuelta al mundo, desde que este arquero de 40 años hizo la hazaña de frenar lo que en otras circunstancias debieron ser siete goles, durante el juego con España.

Tal fue el revuelo causado y lo magistral de su actuación que Josimar fue reconocido como el jugador de la jornada.

Además de ganarse el afecto del planeta entero y millones de seguidores en redes sociales, también se hizo acreedor de la solidaridad mundial, luego de que entre lágrimas contara que su mamá no había podido viajar con él, porque no tenía visa ni el dinero para poder pagarla y entrar a EEUU.

Fue entonces cuando se armó una campaña en RRSS para que EEUU accediera a darle la visa. Tanto así que políticos de este país acudieron al Departamento de Estado que finalmente aprobó el ingreso.

Así que Ana Cándida pudo viajar y reencontrarse con su hijo, como se puede ver en un video difundido por la Federación de Fútbol de Cabo Verde, donde “Vozinha” y Ana Cándida se funden en un abrazo.