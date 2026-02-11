VIDEO VIRAL: La vergonzosa pelea en pleno juego de la NBA que desató expulsiones entre Pistons y Hornets

Una violenta pelea interrumpió el partido entre los Detroit Pistons y los Charlotte Hornets, convirtiendo el tercer cuarto en una escena de caos pocas veces vista en la actual temporada.

Lo que comenzó como una jugada física terminó, escalando hasta un enfrentamiento generalizado que obligó a detener el encuentro de este lunes por la noche y dejó a cuatro jugadores de ambos quintetos de la NBA expulsados por conducta antideportiva.

El incidente se originó tras una dura falta de Moussa Diabaté sobre Jalen Duren en la zona pintada. El contacto provocó un cruce verbal inmediato que rápidamente derivó en empujones y golpes.

En cuestión de segundos, varios jugadores se sumaron al tumulto mientras los cuerpos técnicos intentaban separar sin éxito a los involucrados, generando un ambiente de tensión que sorprendió a los fanáticos presentes.

OTROS SE UNIERON A LA PELEA

Además de Diabaté y Duren, la pelea involucró directamente a Isaiah Stewart y Miles Bridges. Stewart, quien ingresó desde el banco en medio del altercado, agravó aún más la situación, ya que el reglamento de la NBA sanciona con severidad a los jugadores que abandonan la banca durante una pelea.

Tras revisar la secuencia en video, los árbitros decidieron expulsar a los cuatro protagonistas por su participación activa en la trifulca.

La NBA confirmó que el episodio será revisado y que podrían imponerse sanciones adicionales. Las reglas de la liga contemplan multas y suspensiones en casos de peleas, especialmente cuando se detectan golpes o ingresos indebidos desde el banco.

La expectativa ahora se centra en la decisión disciplinaria, que podría impactar a ambos equipos en los próximos encuentros.

A pesar del escándalo, el partido logró completarse y terminó con victoria para los Detroit Pistons por 110 a 104, cortando la racha positiva de los Charlotte Hornets.