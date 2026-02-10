«Después de tanto sacrificio, valió la pena»: Madre de Andy Borregales dice que el venezolano cumplió un sueño al jugar el Super Bowl

Viviana Martínez, madre de Andy Borregales, aseguró este martes que el deportista venezolano cumplió un sueño al jugar el Super Bowl pese a la derrota que sufrió su equipo New England Patriots.

«Se me aguaron los ojos nada más de pensar a donde llegamos, después de tanto sacrificio, tanta corredera, tanto trabajo, pero valió la pena, se cumplió un sueño», comentó.

Durante una entrevista ofrecida a Shirley Varnagy, Viviana recordó que en 2004 su familia tomó la decisión de salir de Venezuela y construir una vida en Miami.

«Pensamos que los muchachos tendrían un mejor futuro fuera de Venezuela y decidimos Miami como destino porque yo tenía familia allí. Vendimos todo lo que teníamos en Venezuela porque éramos dueños de empresas allá. Empezamos haciendo una empresa aquí (en EEUU) y la manejamos como por cuatro años hasta que la crisis de 2008 y 2009 nos tocó y tuvimos que cerrar», señaló.

Sin embargo, una vez en Estados Unidos atravesaron varias dificultades, pero eso no evitó que sus hijos se mantuvieran firmes practicando deportes.

«Trabajamos de cualquier cosa, yo tuve tres trabajos. Estuvo muy duro, pero nunca dejamos que los niños dejaran de hacer su deporte», indicó.

En ese sentido, apuntó que debido a su talento, Andy logró una beca universitaria.

«Gracias a Dios, Andrés cumplió un sueño. Estamos sumamente orgullosos», dijo.

LO QUE HABÍA DICHO ANDY BORREGALES

Andy Borregales, pateador de los New England Patriots, afrontó con madurez la derrota de su equipo ante los Seattle Seahawks (29-13) en el Super Bowl LX.

Tras el encuentro del domingo, el jugador envió un mensaje de gratitud a la comunidad latina que lo apoyó durante toda la temporada.

“Hay muchas cosas buenas de la temporada. Muchos no pensaban que llegaríamos al Super Bowl, pero llegamos”, expresó.

También destacó que ahora toca “pasar la página». «Agradecer a esas personas que nos apoyaron y por todas las palabras bonitas que me han dicho», agregó.