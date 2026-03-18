El millonario premio que recibió Venezuela tras vencer a Estados Unidos y lograr título en el Clásico Mundial de Béisbol

La noche del martes, 17 de marzo, en Miami (EEUU), quedará grabada para siempre en la memoria del venezolano, luego de que se lograra el primer título en la historia del Clásico Mundial de Béisbol tras derrotar 3-2 a Estados Unidos en una final cargada de tensión y simbolismo. Pero ¿qué se lleva el país por ganar el certamen?

Según la estructura de premios establecida por las Grandes Ligas, el campeón del Clásico Mundial recibe aproximadamente 2.5 millones de dólares, además de los ingresos acumulados por avanzar en cada ronda.

LEA TAMBIÉN: LA DURA CONFESIÓN DE EUGENIO SUÁREZ SOBRE VIVIR EN ESTADOS UNIDOS TRAS GANAR EL CLÁSICO MUNDIAL DE BÉISBOL

Esta cifra forma parte de una bolsa total cercana a los 37.5 millones de dólares, distribuida entre todas las selecciones participantes según su desempeño.

Es por ello, que para Venezuela, el monto representaría un impulso importante para el desarrollo del béisbol nacional.

De hecho, el dinero del premio no se destina exclusivamente a los jugadores. Tradicionalmente, estos fondos se reparten entre los peloteros, el cuerpo técnico y la federación correspondiente, en este caso la Federación Venezolana de Béisbol (Fevebeisbol).

Más allá del aspecto económico, el título mundial marca un antes y después para el deporte venezolano. Se trata de un triunfo que une al país, proyecta a una nueva generación de talentos y reafirma la identidad beisbolera de una nación que, por fin, se sube al trono del mundo.

EUGENIO SUÁREZ PUTS TEAM VENEZUELA AHEAD IN THE 9TH! pic.twitter.com/LtpLdYII5f — World Baseball Classic (@WBCBaseball) March 18, 2026

Todo, se logró —además del gran trabajo del equipo durante todo el Mundial— gracias al batazo decisivo llegó en la novena entrada, cuando Eugenio Suárez conectó un doble que rompió el empate y desató la euforia en las gradas.

Ese swing no solo definió el campeonato, sino que coronó una actuación impecable del equipo dirigido por Omar López. Esto ante Estados Unidos, país que había llevado a Miami su roster más caro de la historia, valorado en 320 millones de dólares, con figuras de élite y un poder ofensivo que prometía dominar el torneo.