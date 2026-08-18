VIDEO VIRAL: Entrenador de la selección de fútbol de Egipto fue hospitalizado tras una pelea entre sus esposas

Hossam Hassan, director técnico de la selección de Egipto, vivió un momento verdaderamente dramático para su salud en medio de una violenta pelea entre sus dos esposas, Howaida Al-Gharabawi y Dan Adam, ocurrida en un hotel de la costa norte del país y que quedó registrada en video —que se viralizó en redes sociales— por varios testigos presentes en el lugar.

El episodio se desató en el café de un hotel frecuentado por familias de alto perfil y provocó que Hassan se desmayara.

De hecho, el técnico egipcio tuvo que ser hospitalizado tras el desmayo al sufrir un aparente shock emocional. Según el medio Al-Arabiya, Hassan ha decidido divorciarse de la que era su primera esposa, Al-Gharbawy.

Se precisó que la tensión entre ambas mujeres escaló rápidamente hasta convertirse en una confrontación física. Según reportó el mismo medio árabe, al enfrentamiento verbal le siguieron golpes y objetos arrojados entre las partes, mientras los presentes intentaban, sin éxito inicial, separarlas.

Ante la magnitud del altercado, el personal del hotel debió solicitar la intervención de la policía local para restablecer el orden.

Fue en medio del caos, que Hassan, de 60 años, sufrió un desmayo que obligó a que personal médico lo asistiera de inmediato. La escena, capturada por los testigos, se difundió con rapidez en redes sociales y se convirtió en tendencia dentro de la prensa egipcia, exponiendo públicamente un conflicto familiar que el entrenador había mantenido alejado de los medios.

Lo que se detalló, es que fue clave en ese momento la intervención de su hermano gemelo, Ibrahim Hassan, quien logró calmar los ánimos y evitar que la disputa derivara en consecuencias legales mayores.

Brawl Between Egypt Manager Hossam Hassan’s Wives Ends in His Collapse and Police Intervention A physical fight broke out between the two wives of Egypt national team manager Hossam Hassan at a North Coast hotel, escalating into a chaotic melee with family members and staff.… pic.twitter.com/2hhrb2ISzO — ME24 – Middle East 24 (@MiddleEast_24) August 15, 2026

DENUNCIAS

Tras el incidente, ambas partes presentaron denuncias formales ante la policía: el entorno de Howaida Al-Gharabawi aseguró que ella y sus hijas fueron agredidas durante la pelea, mientras que allegados a Dan Adam responsabilizaron a la familia de la primera esposa por la escalada de violencia.

Horas después, sin embargo, ambas partes decidieron retirar las acusaciones, por lo que el caso no llegó a instancias judiciales.

El hecho se produjo en un momento de alta exposición pública para Hassan, quien dirigió a Egipto en el Mundial 2026, torneo en el que su equipo quedó eliminado tras un polémico partido ante Argentina marcado por decisiones arbitrales cuestionadas.

Las tensiones entre el entrenador y Howaida Al-Gharabawi venían de tiempo atrás, mientras que Dan Adam ganó notoriedad pública desde su matrimonio con Hassan en 2015, mostrándose activa en redes sociales y acompañando de cerca la carrera del técnico.