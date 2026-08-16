El emotivo video con el que el Caracas FC anunció la vuelta de Noel ‘Chita’ Sanvicente

El Caracas Fútbol Club anunció este domingo el regreso a sus filias de Noel ‘Chita’ Sanvicente, con la finalidad iniciar una nueva etapa del equipo de este equipo que ha sido doce veces campeón del fútbol venezolano.

El anuncio se hizo a través de un video difundido por el Caracas FC en sus redes sociales, donde se ven imágenes de la trayectoria de Sanvicente en el equipo.

“Hablar de Noel Sanvicente es hablar del Caracas. Ambos comparten la misma grandeza marcada por siete campeonatos de la mano, uno como jugador y seis como DT, y ahora se vuelven a encontrar para revivir esos momentos de gloria que tantas alegrías dieron a toda una ciudad”, publicó el Caracas FC en una nota sobre el regreso del entrenador.

Según el portal Versión Final, el entrenador ya dirigió su primer entrenamiento durante la mañana de este 16 de agosto. Sanvicente asumirá el cargo por los próximos dos años y medio.

Se conoció que acompañarán al técnico un equipo conformado por Mauricio Lazzaro, quien fungirá como asistente y Jorge Banderela como preparador físico. A ellos se suman Maickel Romero como entrenador de porteros, Ricardo Hernández como analista y Sandro Mazzucato como psicólogo.

Esta es la cuarta etapa de Sanvicente en el Caracas FC, luego de que su ciclo anterior culminó en el 2019, antes de continuar en otros equipos y en la selección nacional.

Hasta el primer semestre de este año, ‘Chita’ Sanvicente dirigió al Zamora FC. También estuvo al frente de la Vinotinto entre 2014 y 2016, además de sus pasos por el Real Esppor y la Academia Puerto Cabello.