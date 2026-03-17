VIDEO VIRAL: El emotivo gesto de Wyler Abreu con el niño que atrapó su jonrón contra Japón en el Clásico

La selección de Venezuela sigue dando de qué hablar en el Clásico Mundial de Béisbol y, antes de disputar la final frente a Estados Unidos, cumplió los sueños de un joven aficionado venezolano.

El pelotero Wilyer Abreu conectó el sábado el jonrón que dio la ventaja y, finalmente, la victoria frente a la selección de Japón en cuartos de final. Como era de esperar, el estadio estalló en júbilo y celebraciones.

Un protagonista pasó completamente desapercibido: Jesús Ocanto, un joven fanático que estaba en las gradas del estadio. Cuando Abreu conectó el jonrón, el niño atrapó la pelota que marcó el hito histórico para Venezuela.

Tras el juego, el niño y su padre, Arturo Ocanto, decidieron entregar la mítica pelota a Abreu. La selección de Venezuela difundió en sus redes sociales el momento del encuentro entre el niño y uno de sus ídolos.

LE REGALÓ UN BATE

El video se viralizó en redes sociales, puesto que se aprecia al nervioso niño junto a Abreu. Jesús le entregó la pelota al beisbolista de los Medias Rojas de Boston, quien tenía una sorpresa para el pequeño fanático.

«Les traje esto, un bate como muestra de agradecimiento por haberme traído la pelota», dijo Abreu, quien segundos antes dejaba su firma sobre la madera. Luego se tomaron una foto que cuenta con miles de likes en redes sociales.

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El niño afirmó que la experiencia fue un «sueño», mientras que su padre destacó el valor de la pelota para toda Venezuela. «Gracias a Wilyer Abreu por haberla bateado, y gracias a Dios por darnos la oportunidad de estar aquí», acotó.

Venezuela ha hecho historia en el este Clásico Mundial, alcanzando por primera vez la final tras seis torneos disputados. A las 8 de la noche de este martes, enfrentará a Estados Unidos por la medalla de oro en el LoanDepot de Miami.