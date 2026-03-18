VIDEO VIRAL: Con la voz quebrada, Omar López explicó cómo lograron ganar el Clásico Mundial y quién podría reemplazarlo

El mánager de la selección venezolana, Omar López, confesó este miércoles, 18 de marzo, que todavía intenta procesar el histórico campeonato logrado en el Clásico Mundial de Béisbol 2026 tras superar a Estados Unidos 3 carreras por 2.

Visiblemente conmovido y con la voz entrecortada, confesó en una entrevista a Telemundo que sigue «tratando de asimilar» lo ocurrido durante la noche de este martes, mientras revisa mensajes, videos y recuerdos de una gesta que unió al país y marcó un antes y después para la pelota criolla.

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«Queríamos que Venezuela estuviera en victoria, unida, feliz. Esa era nuestra tarea», expresó, agradeciendo a Dios por la sabiduría que —según dijo— permitió que el plan que tenía la selección se cumpliera.

Asimismo, López relató que las últimas horas han sido intensas y casi sin descanso.

Contó que estuvo hasta las 5:00 de la mañana en el hotel, conversando con coaches y jugadores, repasando detalles del camino recorrido.

Recordó que el proyecto comenzó hace más de ocho meses, cuando el torneo fue reprogramado y se reorganizó todo el plan de trabajo.

Ahora, mientras los peloteros regresan a sus entrenamientos de primavera en Grandes Ligas, señaló que él mismo intenta retomar la rutina, aunque admite que la emoción sigue a flor de piel.

CLAVES DEL ÉXITO

El estratega destacó que la clave del éxito no estuvo solo en el talento de los jugadores, sino en la cohesión total del cuerpo técnico y equipo de operaciones.

Subrayó que todos trabajaron «alineados en una misma página», con respeto y claridad en los objetivos. La misión, insistió, nunca fue simplemente avanzar de ronda: desde el primer día se habló de ganar el campeonato por Venezuela, poniendo al país por encima de cualquier interés individual.

Ese mensaje, aseguró, se inyectó rápidamente en el grupo y generó una motivación colectiva que se mantuvo hasta el último out.

«La misión era ganar y cuando tú dices a ganar por tu país, poner tu país por delante, no a tu persona, no a tu apellido. Creo que el mensaje rápido se le inyectó a los jugadores a la selección completa y nos automotivamos todos», sostuvo.

OBSTÁCULOS

López también reconoció que el equipo enfrentó críticas y momentos de frustración, especialmente por la ausencia de algunos jugadores, quienes no pudieron sumarse al torneo por diversos motivos.

Sin embargo, afirmó que aprendió a transformar la adversidad en impulso. «Soy una persona de retos», dijo, al asegurar que procura no dejarse dominar por las emociones negativas y siempre trabajar con un plan B y C.

Para él, lo importante era llevar a Miami una selección comprometida, mental y físicamente preparada para competir al máximo nivel.

¿SEGUIRÁ EN LA SELECCIÓN?

En su reflexión, el mánager habló sobre la importancia de dejar un legado y abrir espacios para que otros estrategas venezolanos puedan crecer y mostrarse ante el mundo.

Considera que el triunfo no solo pertenece a los jugadores, sino también a una generación de coaches que ha demostrado capacidad, disciplina y liderazgo.

«Es tiempo de que otros también se expongan», afirmó López, quien así confirmó que dirigió su último Clásico Mundial, aunque sí estará al mando para los próximos Juegos Olímpicos. Además, sugirió que alguien de su propio staff actual podría reemplazarlo.

Sin embargo, expresó estar convencido de que el éxito del Clásico Mundial 2026 puede impulsar nuevas oportunidades para el talento venezolano dentro del béisbol internacional.

«Yo creo que es tiempo de que sigan otras personas, que quizás pueden estar dentro de nuestro equipo. Porque la idea es de dejar un legado, en el cual pudiéramos seguir dándonos oportunidades y, oportunidades, a los venezolanos de que otros también puedan de alguna manera seguir creciendo como coaches», comentó.

Al cierre de la entrevista, López volvió a emocionarse. Entre agradecimientos y pausas para contener las lágrimas, reiteró que lo vivido es una experiencia que marcará su vida para siempre.