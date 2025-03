VIDEO SENSIBLE: La trágica e impactante muerte de un boxeador en pleno cuadrilátero

El mundo del deporte está de luto por la muerte del boxeador nigeriano Gabriel Oluwasegun Olanrewaju, quien perdió la vida tras desplomarse durante una pelea este fin de semana en la ciudad de Accra, capital de Ghana.

La tragedia ocurrió el sábado cuando Oluwasegun enfrentaba al ghanés Jon Mbanugu en una pelea de ocho asaltos. El enfrentamiento transcurrió sin mayores problemas, hasta que llegó el tercer episodio.

En el video se aprecia que Oluwasegun estaba intercambiando golpes con su contrincante. No obstante, el boxeador de 40 años se comenzó a tambalear y se fue de espalda contra las cuerdas, sin haber recibido un impacto significativo.

A Nigerian boxer sadly passed away during a match against a Ghanaian opponent at the Bukom Boxing Arena last night. RIP champ💔 pic.twitter.com/gkHoUA7vra

— BIG KAY🇬🇭 (@OfficialBigkay) March 30, 2025