La brutal pelea en pleno juego de la NBA de la que todos hablan: Varios jugadores fueron expulsados

El enfrentamiento de la NBA entre los Minnesota Timberwolves y los Detroit Pistons terminó en caos este domingo en el Target Center de Minnesota cuando se fueron a las manos jugadores y entrenadores de ambos equipos.

La pelea comenzó cuando faltaban 8:36 minutos para el final del segundo cuarto, con los Pistons liderando el marcador 39-30. Todo se originó cuando Ron Holland recibió una falta tras quitarle el balón de las manos a Naz Reid cerca de la línea de fondo. Los jugadores intercambiaron palabras y, en cuestión de segundos, la situación se tornó violenta.

El jugador de Minnesota, Donte DiVincenzo, intentó calmar la situación colocándose entre Reid y Holland, pero su intento fracasó cuando tomó la camiseta de Holland, intensificando el conflicto. En medio del tumulto, Bickerstaff y Prigioni intercambiaron gritos e insultos, lo que también resultó en su expulsión.

Miembros de los cuerpos técnicos y personal de seguridad intentaron contener el altercado, pero la pelea se extendió hasta el público cercano a la cancha. Incluso el nuevo copropietario de los Timberwolves, Alex Rodríguez, fue testigo directo del incidente y al parecer asistió a un aficionado que quedó atrapado en medio de la disputa.

Tras evaluar los hechos, los árbitros decidieron expulsar a siete personas en total. Por el lado de los Timberwolves, los sancionados fueron Naz Reid, Donte DiVincenzo y Pablo Prigioni. En los Pistons, debieron abandonar la cancha el entrenador J.B. Bickerstaff y los jugadores Ron Holland, Isaiah Stewart y Marcus Sasser.

Después del partido, Bickerstaff justificó la reacción de sus jugadores al afirmar: “Obviamente, las cosas se pasaron de la raya. Pero lo que se ve es que los chicos se cuidan entre sí, intentan protegerse, se apoyan mutuamente… Eso es innegociable en nuestro vestuario”.

7 players were ejected in after a big fight erupts between the Minnesota Timberwolves and Detroit Pistons player.

With many replays

The players that were ejected:

Naz Reid, Donte DiVincenzo, Ron Holland II, Isaiah Stewart, Marcus Sasser, as well as coaches Pablo Prigioni and J.… pic.twitter.com/TrbADFPwbZ

