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VIDEO: Revelaron el insólito motivo que obligó a un arquero dejarse anotar tres goles en Bolivia

Luis Alfredo Ledezma
Luis Alfredo Ledezma
5 Min de Lectura
La delegación del Guabirá sostuvo que Juan Manuel Ferrel fue intimidado / Infobae

El cuerpo técnico y los jugadores del Club Deportivo Guabirá (equipo de fútbol de la primera división boliviana) revelaron el insólito motivo detrás de la goleada 6-0 que sufrieron ante Always Ready, en Villa Ingenio, y que tuvo a su arquero como el protagonista desafortunado de la jornada.  

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De acuerdo con lo reseñado por Infobae y medios locales, el arquero titular fue obligado a permitir los goles tras recibir amenazas que involucraron a su familia. 

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Se trata de Juan Manuel Ferrel, quien según denunció el entrenador Leonardo Egüez, recibió junto a su esposa y madre amenazas de muerte antes del partido.  

«La pelota la mancharon, está manchada. Mi arquero fue amenazado de muerte, su mujer, su mamá. En caso de no pagar cierta cantidad o si no recibe tres goles, le dijeron que los iban a matar», denunció el entrenador en conferencia de prensa, donde evitó hacer un análisis futbolístico de la derrota.  

«No podemos hacer un análisis serio si hay amenaza de muerte. Hay cosas raras y se tienen que investigar», sostuvo. 

HABLARON LOS JUGADORES 

En tanto, el delantero Víctor Ábrego confirmó el clima de temor que se vivió dentro del campo y explicó por qué decidió pedir su propio cambio durante el encuentro.  

«Me salí porque tenía miedo. ¿Qué pasaba si marcaba un gol?», planteó, según declaraciones recogidas por Bolivia.com. 

El jugador relató que le advirtió a Ricky Añez que no podía continuar, ante la exigencia de que el equipo perdiera por tres o cuatro goles de diferencia. 

«Tenía que perder 3-0 o 4-0. ¿Qué pasa si hago un gol? Iban a matar a mis compañeros», manifestó, y contó que pidió el cambio entre lágrimas pensando en sus hijos. 

De hecho, Ferrel fue reemplazado a los 39 minutos del primer tiempo por Jorge Araúz, cuando Always Ready ya ganaba 4-0; el resultado final quedó en 6-0.  

El lateral José Enrique Flores respaldó la denuncia de sus compañeros y pidió que el caso se investigue sin contemplaciones, mientras que Egüez remarcó que el reclamo no apunta contra Always Ready sino contra quienes emitieron las amenazas.  

«Esto no puede seguir, hay que cortar con esta mafia, por favor presidente de la República, presidente de la FBF, Fiscalía, metan preso al que tengan que meter, pero esto no puede pasar», exigió el entrenador. 

¿QUÉ DICE EL EQUIPO RIVAL?  

Desde Always Ready, el abogado Marcelo Ortiz expresó la solidaridad del club con Guabirá y respaldó que el caso llegue a la Fiscalía.  

«Es muy grave lo que se denunció. Si se tiene que ir a la Fiscalía y desdoblar mensajes, se lo debe hacer. Esto no puede pasar», afirmó. 

La Federación Boliviana de Fútbol adelantó que iniciará una investigación formal sobre las amenazas y el posible amaño del partido, aunque hasta el momento no se identificó públicamente el origen de las intimidaciones.

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