VIDEO: Presidente de la FIFA rompió el silencio sobre la controversial expulsión de un árbitro en EEUU a horas del Mundial

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, rompió el silencio de su parte y calificó este miércoles, 10 de junio de «lamentable» el caso del árbitro somalí que no podrá participar en el Mundial 2026, luego de que Estados Unidos le negara una visa de ingreso.

Como se precisó en las últimas horas, las autoridades en Estados Unidos le negaron la entrada a Omar Artan a su llegada a Miami y terminó siendo apartado del torneo, que se inicia este jueves en Ciudad de México.

«Es lamentable lo que le pasó a Omar, el árbitro de Somalia. Pero, de nuevo, no controlamos todo», dijo el máximo responsable del organismo rector del fútbol mundial, durante una rueda de prensa un día antes del partido inaugural en el estadio Azteca.

«Intentamos encontrar soluciones, pero debemos respetar que no somos los reyes del mundo que pueden imponer su voluntad a gobiernos y fuerzas policiales; somos una organización deportiva», respondió a una pregunta sobre si la FIFA había «perdido el control» tras el rechazo de la visa a Artan.

Asimismo, otro periodista le cuestionó: «¿Sientes vergüenza después de decir que este Mundial sería el más inclusivo y ver cómo Estados Unidos niega visados a árbitros, aficionados y periodistas?»

Infantino, en su repuesta, se limitó a formular otra pregunta «¿Te parecería normal que la FIFA le dicte al gobierno británico a quién dejar entrar al país y a quién no?»

-Periodista: "¿Sientes vergüenza después de decir que este Mundial sería el más inclusivo y ver cómo Estados Unidos niega visados a árbitros, aficionados y periodistas?" -Infantino: ¿Te parecería normal que la FIFA le dicte al gobierno británico a quién dejar entrar al país y a… https://t.co/gWIkf2lUu4 pic.twitter.com/MMAW7DZZXN — Albert Ortega (@AlbertOrtegaES1) June 10, 2026

RECIBIDO COMO «HÉROE»

En tanto, centenares de personas brindaron un recibimiento digno de un campeón o héroe al árbitro somalí Omar Artan, este mismo miércoles en Mogadiscio.

Como era de esperarse en ese país, las dificultades vividas por Artan, elegido mejor árbitro africano el año pasado, provocaron una ola de indignación en Somalia.

Por ello un centenar de personas se propuso homenajear al árbitro con un recibimiento más propio de los futbolistas en el aeródromo Adan Adde de la capital del país africano.

Después tuvo lugar un evento más multitudinario, en su honor, en un estadio de Mogadiscio, en el marco de un partido de la liga nacional entre los equipos Heegan y Dekedaha.

«Nunca olvidaré este momento», agradeció el árbitro en un mensaje a los espectadores, que pronunció llevando una enseña nacional sobre los hombros.

«A pesar de lo que me ha pasado, no estoy desanimado», agregó. Y remató: «Tenemos nuestro país, Somalia, y esta bandera, en los buenos y en los malos momentos. Debemos defender su honor, seguir fieles a nuestras responsabilidades y continuar nuestros esfuerzos para servir a nuestra nación con orgullo».