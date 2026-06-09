Escándalo a horas de la Copa Mundial: EEUU prohibió entrada de árbitro, la FIFA dice que ‘no puede hacer nada’

El Mundial de Fútbol está a unos pocos días de comenzar y, en medio del júbilo de los fanáticos, ya tuvo su primera gran polémica: Estados Unidos prohibió la entrada de Omar Abdulkadir Artan, un árbitro somalí que debía pitar en el torneo.

Durante los últimos días han circulado informaciones sobre las dificultades migratorias que han pasado algunas selecciones en Estados Unidos. Los jugadores de Irak y Senegal, por ejemplo, pasaron por amplias revisiones tras aterrizar en el país.

Sin embargo, la situación fue un paso más allá con Artan. De acuerdo a medios internacionales, el árbitro somalí fue rechazado por las autoridades Estados Unidos y, tras aterrizar en Miami, fue deportado hacia Turquía.

Ante la ola de especulaciones al respecto, la FIFA confirmó la deportación de Artan. «No podrá entrenar ni arbitrar en la Copa Mundial de la FIFA 2026 tras habérsele denegado la entrada a Estados Unidos», indicó el organismo.

ARTAN NO ESTARÁ EN EL MUNDIAL

A pesar de que la FIFA buscó flexibilidad en materia de visado en Estados Unidos, aclaró que no podrá hacer nada para ayudar a Artan. El rector del fútbol mundial afirmó que no puede intervenir en esta clase de procesos.

«La FIFA no interviene en los procesos de inmigración del país anfitrión, incluyendo la concesión de visados, y las autoridades le han informado de que, por el momento, la situación del Sr. Artan no se modificará», indicó.

La institución apuntó que no ha intervenido en este tema en Mundiales previos y así continuará en esta edición. «El gobierno anfitrión es quien, en última instancia, decide quién recibe un visado y quién puede entrar en su país», agregó.

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El réferi tiene nacionalidad somalí, uno de los países que están sujetos a la prohibición de viajar a Estados Unidos. Era uno de los 52 árbitros designados para impartir justicia en el Mundial 2026.

Artan tiene estatus de la FIFA desde 2018 y participó en el Mundial sub-20 de 2025. El año pasado fue elegido mejor árbitro del año por la Confederación Africana de Fútbol (CAF).