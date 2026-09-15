VIDEO: Oswaldo Vizcarrondo habló sobre la ausencia de Salomón Rondón en la ‘Vinotinto’ para partidos amistosos

El director técnico de la Vinotinto, Oswaldo Vizcarrondo, se refirió este martes, 15 de septiembre, a la ausencia del delantero Salomón Rondón en la convocatoria para los próximos partidos, una cadena de tres encuentros que comenzará con el amistoso ante Japón, pactado para el lunes 28 de septiembre.

Vizacarrodo, en rueda de prensa, fue claro al señalar que, por ahora, el delantero no tiene cabida en esta serie de partidos amistosos.

Al ser consultado sobre las razones detrás de esta decisión, Vizcarrondo explicó el criterio que ha guiado la conformación de sus convocatorias recientes, destacando la confianza depositada en el grupo de jugadores que ha respondido en las últimas citas.

«Estoy dándole continuidad a un grupo que me ha demostrado, como lo dije previamente, cualidades y personalidad para llevar a cabo lo que nosotros queremos hacer dentro del terreno de juego. Me han dado buenos indicios, también desde la parte humana. Entonces yo no veo por qué salirme de ese sendero, no lo veo coherente. Yo no le cierro las puertas a nadie, creo que he sido reiterativo con eso. Necesito también, de alguna forma, proteger nuestro entorno, entendiendo que ya debemos ir hacia adelante», explicó.

Sobre el caso puntual de Rondón, el estratega reconoció el buen momento que atraviesa el atacante y su paso por la selección, aunque insistió en que los nuevos convocados deben forjar su propio camino sin necesidad de llenar ese espacio.

«Creo que lo más importante, en el caso explícito de Salomón, como tú dices, es que es una persona que se mantiene en vigencia. Es un jugador que tuve en la fecha de Uzbekistán, donde él nos manifestó cosas súper positivas. Ya lo dije previamente: desde lo que él conlleva, hay un espacio difícil de llenar. Tampoco le estoy diciendo a los jugadores que posiblemente estén reemplazándolo hoy en esta lista que deben llenar ese espacio; deben hacer su propio camino, deben sumar cosas, y por qué no verlo a él como alguien que les pueda permitir ser mejores atacantes», sostuvo.

NO LE CERRÓ LA PUERTA

Vizcarrondo también dejó abierta la puerta a un eventual regreso del delantero, al tiempo que elogió su ejemplo dentro y fuera de la cancha, más allá de las cifras goleadoras.

«Sencillamente, hoy no nos estamos jugando los puntos. Si fuera por eso, existiría la posibilidad, a través de su vigencia, como tú bien lo dices, de ser parte de esta lista. Hoy mi foco dentro de las elecciones es generar espacios sin perder la competitividad, sin perder esas ganas y deseos de ganar cada partido. Veremos en el futuro; ojalá siga en vigencia, ojalá siga poniendo en alto nuestra bandera, porque a mí me llena de orgullo verlo, fecha tras fecha, no solo haciendo goles —porque nos quedamos nada más con esa imagen de los resúmenes—. Yo veo todos sus partidos y me pone muy contento que sea solidario y ejemplar para sus compañeros, que todavía, a pesar de su longevidad, siga dejándonos, como lo dije antes, nuestro estandarte», resaltó.

Finalmente, el entrenador aclaró que conversó previamente con el jugador antes de hacer oficial la decisión, subrayando que su prioridad como técnico responde a un objetivo colectivo por encima de casos individuales.

Oswaldo Vizcarrondo habló sobre la ausencia de Salomón Rondón de la convocatoria #Vinotinto 🇻🇪 Por ahora no tiene cabida en esta continuidad de partidos amistosos. pic.twitter.com/Fn03ovOC4H — Raúl Zambrano Cabello (@RaulZambrano7) September 15, 2026

CONVOCATORIA DE LA VINOTINTO

El primer rival de Venezuela en su gira asiática será Japón, el día 28. Corea del Sur será el siguiente adversario de la Vinotinto, cuyo encuentro está pautado para el 2 de octubre. Por último, la selección nacional enfrentará a Jordania el día 6.

Estos fueron los jugadores convocados por el seleccionador nacional:

Porteros: José Contreras, Cristopher Varela, Joel Graterol y Frankarlos Benítez.

Defesores: Yordan Osorio, Delvin Alfonzo, Jon Aramburu, Bianneider Tamayo, Nahuel Ferraresi, Carlos Vivas, Teo Quintero, Christian Makoun, Román Davis, Juan David Sánchez y Luis Balbo.

Mediocampistas: Cristian Cásseres, Andruws Araujo, Daniel Pereira, Yangel Herrera, Marco Libra, Sebastián Mendoza, Telasco Segovia, Wikelman Carmona, Ender Echenique, Gleiker Mendoza y Edson Tortolero.

Delanteros: Yerwin Sulbarán, David Martínez, Jhonder Cádiz, Jovanny Bolivar, Kevin Kelsy, Jesús Ramírez y Bryan Castillo.