VIDEO: La manera en la que Caracas FC rendirá homenaje a los héroes del Clásico Mundial de Béisbol

El Caracas FC anunció la noche del viernes que rendirá un más que merecido homenaje a los héroes venezolanos que ganaron el Clásico Mundial de Béisbol, al bordar en la manga de la camiseta un parche referente al título mundial.

«¡Por los héroes del 2026! Desde este domingo, y durante toda la temporada, nuestro equipo profesional usará este parche para homenajear el hecho más importante en la historia del deporte venezolano. ¡Estamos orgullosos de ustedes, Team Béisbol!», publicó el club en su cuenta de X (Twitter).

Los ‘Rojos del Ávila’ también subieron un video de cómo luce la insignia en la indumentaria. Además, el metraje está acompañado de la narración de Fernando Arreaza tras el ponche que selló el campeonato.

En el video, donde se ve a los peloteros venezolanos celebrando, también se escuchan las declaraciones de Maikel García. «La próxima vez que hagan un ranking, primero va Venezuela y los demás que se arreglen», pronunció en la ceremonia tras su nombramiento como ‘MVP’.

Con respecto al parche, este se ubicará en la manga izquierda de la franela del Caracas FC, debajo del logo de la Liga Futve. Además, la leyenda reza lo siguiente: «Venezuela, campeones mundiales. 17.3.2026. Clásico Mundial de Béisbol».

A los lados, se observa el logo del Clásico y la bandera de Venezuela.

¡𝐏𝐨𝐫 𝐥𝐨𝐬 𝐇𝐞́𝐫𝐨𝐞𝐬 𝐝𝐞𝐥 𝟐𝟎𝟐𝟔! 🏆🇻🇪 Desde este domingo, y durante toda la temporada, nuestro equipo profesional usará este parche para homenajear el hecho más importante en la historia del deporte venezolano. ¡Estamos orgullosos de ustedes, @TeamBeisbolVe! 👏🏻⚾️ pic.twitter.com/TFFfNnxXNn — Caracas Fútbol Club (@Caracas_FC) March 20, 2026

GANADORES DEL CLÁSICO MUNDIAL NO VISITARÁN VENEZUELA

El viernes, el ministro para el Deporte, Franklin Cardillo, informó que los peloteros venezolanos no podrán viajar a Venezuela para celebrar el campeonato en el Clásico Mundial de Béisbol.

Destacó que, a pesar de las gestiones de las autoridades venezolanas, los distintos equipos de Grandes Ligas no les dieron el permiso a los jugadores.

«Ellos (los peloteros) hicieron todas las gestiones posibles. La Federación Venezolana de Béisbol y la presidenta Delcy Rodríguez también hicieron las gestiones para que ellos pudieran estar. Pero hay que informarle a todo el país que ellos son jugadores de la liga de béisbol de Estados Unidos y tienen compromisos con sus equipos y no les dieron el permiso para venir a Venezuela», indicó.

Durante una entrevista en Venezolana de Televisión, Cardillo acotó que los peloteros deben incorporarse al spring training, ya que la temporada inicia el 25 de marzo.

«Lamentablemente no van a poder venir. Aunque la presidenta había puesto el avión para irlos a buscar y traerlos ese mismo día para que compartieran con el pueblo. Pero son atletas profesionales y tienen compromisos de trabajo», apuntó.

Destacó que se están haciendo las gestiones para que en el mes de noviembre los peloteros puedan viajar al país.

«Estamos seguros de que los vamos a tener a todos en Venezuela», dijo.