«Nunca había visto eso en el béisbol»: La confesión viral de un analista de EEUU sobre la fanaticada de Venezuela en Clásico Mundial

El analista deportivo estadounidense, Pat Mcafee, confesó que nunca había visto a un público tan entregado como el de Venezuela durante la final del Clásico Mundial de Béisbol, donde jugaron un rol fundamental para apoyar a los jugadores.

«El mejor entorno deportivo en el que he estado. Fue lo mejor que he vivido en mi vida. Enhorabuena al Clásico Mundial de Béisbol», indicó.

«Y también felicidades a ese equipo venezolano de béisbol, y yo te lo diré, aprendí mucho de Venezuela», señaló.

Mcafee destacó la grandeza de Venezuela. «No tienen el tamaño de Rhode Island, es grande, 32 millones de personas en Venezuela y quiero que sepan que creo que pueden ser los mejores competidores que he conocido jamás».

«Era un ambiente increíble. ¡Ponche, ponche, ponche! Va a resonar en mis oídos hasta el día que me muera», señaló.

The environment at the World Baseball Classic last night was UNBELIEVABLE.. Congratulations to Venezuela #PMSLIve https://t.co/EcpAudcon1 pic.twitter.com/W1FXPxx409 — Pat McAfee (@PatMcAfeeShow) March 18, 2026

«Dos strikes en el tablero para un estadounidense en la caja de bateo, bueno, eso significa que todo el estadio que estaba ubicado en los Estados Unidos de América, quiero decir que era 10 a uno, tal vez 20 a uno en ciertas partes de todo eso. Y luego los muchachos en el dogaout liderando esto», recordó haciendo referencia a la abrumadora presencia de venezolanos ese día que superó por mucho a la asistencia de estadounidenses.

«Si hay dos strikes en el tablero para los estadounidenses, todo ese lugar estaba cantando ponche. Nunca había visto eso en el béisbol, no sabía que teníamos uno de esos. Eso debe ser como cuando alguien está en la línea de tiros libres en el básquet universitario», continuó.

En este sentido, destacó cómo eso pudo influir en el juego. «Es como ver al lanzador tener que lidiar con eso, o ver al bateador tener que lidiar con eso, y luego el ponche fue inmediato, caos total, pandemonio, y había muchos de ellos, Estados Unidos solo consiguió tres hits».

«Así que te digo que cada vez que veía dos strikes en el tablero sabía lo que venía y pensé que al menos era un representante de los Estados Unidos en ese momento. Llevaba una camiseta de tirantes con la bandera americana y una gorra americana, y pensé que estaba representando. Así que en cuanto vi dos strikes me levanté y dije ‘no ponche’, entonces obviamente todos a nuestro alrededor empezaron a gritar más fuerte», concluyó.