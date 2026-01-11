VIDEO: Grandeliga Carlos Hernández sufrió aparatoso accidente de tránsito este 11Ene

El lanzador grandeliga venezolano de los Guardianes de Cleveland, Carlos Hernández, sufrió un aparatoso accidente de tránsito en San Félix, estado Bolívar, la mañana de este domingo 11 de enero.

El siniestro ocurrió específicamente en la carretera hacia Puerto Ordaz, entre las 8:30 y las 8:50 am de acuerdo a reportes de medios locales.

Videos y fotos difundidas por las redes sociales se puede apreciar que el vehículo en el que se trasladaba el serpentinero de 28 años de edad, perteneciente a los Leones del Caracas en la liga local, quedó prácticamente destruido tras el impacto.

«El lanzador Carlos Hernández de los #Leones del Caracas sufrió un accidente en San Félix. Afortunadamente lo sacaron con vida de su vehículo. Noticia en desarrollo», escribió el periodista deportivo Georgeny Pérez en su cuenta de X (Twitter).

EQUIPOS DE EMERGENCIA RESCATARON CON VIDA AL PELOTERO

Testigos en el lugar y transeúntes acudieron de inmediato al rescate, ya que el pelotero quedó atrapado dentro de la carrocería durante varios minutos hasta que pudo ser extraído por las autoridades y equipos de emergencia.

Afortunadamente, los informes médicos indican que a Hernández lo rescataron con vida y lo trasladaron de urgencia a una clínica privada en la zona, reseñó El Periódico de Monagas.

Aunque las imágenes del automóvil sugieren un siniestro de gran magnitud, fuentes cercanas al jugador señalan que se encuentra estable y consciente, bajo observación estricta para evaluar el alcance de sus lesiones.