VIDEO: Evento de exhibición de Messi en la India terminó en caos, solo se presentó 10 minutos y desató la furia del público

Un evento realizado en la India donde fanáticos del fútbol iban a presenciar una exhibición del astro argentino, Lionel Messi, terminó en caos e invasión de cancha, luego de que el futbolista se fuera del estadio pocos minutos después de haber llegado y sin cumplir con la agenda prometida a sus seguidores en el lugar.

Los fanáticos pagaron 5.000 rupias (55 dólares) o más para ver a Lionel Messi en el Estadio Vivekananda Yuvabharati de Salt Lake. Se trataba de una visita por la que habían esperado meses. No obstante, la aparición del ícono argentino en el campo se vio drásticamente acortada, y la situación se descontroló entre la aglomeración y la confusión.

Según testigos presenciales, la vuelta al estadio que Messi planeaba nunca se materializó. Al pisar el campo, se vio rodeado de inmediato por políticos, funcionarios, famosos y sus familiares, además de una abrumadora presencia de paparazzi. La congestión en torno a Messi se volvió tan intensa que su equipo de seguridad se vio obligado a suspender la vuelta, lo que limitó significativamente su interacción con el público. Al correrse la voz de que la superestrella no se quedaría mucho tiempo, comenzó a crecer el malestar en las gradas.

🇮🇳 | URGENTE: Fanáticos enojados recurren al vandalismo en el Estadio Salt Lake en Calcuta, alegando una mala gestión del evento. El futbolista estrella Lionel Messi abandonó el Estadio Salt Lake en Calcuta. Un fanático del astro Lionel Messi dijo: «Fue un evento terrible. Vino… pic.twitter.com/y6r8H4FCfV — Alerta News 24 (@AlertaNews24) December 13, 2025

La tensión llegó a su punto álgido cuando Messi abandonó el campo en menos de 10 minutos, lo que desató la ira de algunos sectores de la multitud. Los aficionados, muchos de los cuales habían llegado al estadio a primera hora de la mañana, cuestionaron la planificación y las condiciones de acceso.

Posteriormente, empezaron a lanzar botellas, dañaron vallas publicitarias y el personal de seguridad tuvo que intervenir cuando estallaron las protestas dentro del recinto.

Poco después, imágenes impactantes desde el interior del estadio inundaron las redes sociales, mostrando a aficionados ocasionando destrozos.

«Sólo dirigentes y actores rodeaban a Messi… ¿Por qué nos llamaron entonces? Teníamos una entrada de 12 mil, pero ni siquiera pudimos verle la cara…», dijo un aficionado tras la salida de Messi del estadio de Salt Lake.

La ministra principal de Bengala Occidental, Mamata Banerjee, emitió una disculpa en X (Twitter), expresando su pesar por la mala gestión y extendiendo sus disculpas tanto a Messi como a los fanáticos del fútbol de Calcuta que no pudieron ver adecuadamente a la superestrella argentina.

«Estoy profundamente perturbada y conmocionada por la mala gestión que se presenció hoy en el Estadio de Salt Lake. Me dirigía al estadio para asistir al evento junto con miles de amantes del deporte y aficionados que se habían reunido para ver a su futbolista favorito, Lionel Messi», publicó Mamata Banerjee en X.

«Pido disculpas sinceras a Lionel Messi, así como a todos los amantes del deporte y sus fanáticos, por el desafortunado incidente», agregó.

Además, aseguró que se realizará una investigación sobre la mala gestión y aseguró a los fanáticos del fútbol que se tomarán medidas rápidas.

«Estoy constituyendo un comité de investigación bajo la presidencia del juez retirado Ashim Kumar Ray, con la participación del Secretario Principal y el Secretario Principal Adjunto del Departamento de Interior y Asuntos Rurales. El comité realizará una investigación detallada del incidente, determinará las responsabilidades y recomendará medidas para prevenir incidentes similares en el futuro», añadió.