El escándalo que sacude a la FIFA por el premio de la paz que entregó a Trump, estos son los detalles

La Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA, por sus siglas en inglés) se encuentra envuelta en un escándalo por el polémico premio de la paz otorgado al presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, entregó el pasado viernes este premio durante la gala del sorteo del Mundial 2026 en Washington DC. Se debió a la «acción extraordinaria» de Trump para tratar de lograr la paz en Gaza, el sudeste asiático, África o Ucrania.

Apenas días después de la premiación a Trump, FairSquare, una organización sin fines de lucro de derechos humanos con sede en Londres, presentó una queja oficial ante el Comité de Ética de la FIFA.

🇺🇸 | AHORA: El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, nombrado primer ganador del premio FIFA de la paz. pic.twitter.com/tMDh8etrNj — Alerta News 24 (@AlertaNews24) December 5, 2025



Esta ONG sostuvo que se debe abrir una investigación para determinar las razones y circunstancias en las que se entregó este premio. Además, hay señalamientos de supuestas violaciones de la política neutral de la FIFA.

FIFA NO SE PRONUNCIA

Hasta el momento de publicación de esta nota, la FIFA e Infantino no se han pronunciado sobre las acusaciones. Simplemente, aseguró que el Comité de Ética no comenta sobre casos en curso y tampoco confirmó la recepción de la queja.

La FIFA asegura que promueve «una gobernanza mejor y más democrática para evitar que las instituciones deportivas contribuyan al daño y al sufrimiento», de manera que, según la queja, el reconocimiento a Trump violaría los propios estatutos de la organización.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: ASÍ QUEDARON LOS 12 GRUPOS DEL MUNDIAL 2026

El código de ética de la FIFA establece una suspensión de hasta dos años por violar el principio de neutralidad. Fuentes independientes afirman que los investigadores y jueces del organismo tienen menos independencia desde hace menos de una década.