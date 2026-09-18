VIDEO ESCALOFRIANTE: Pelotero de los Mets recibió brutal patada en la cabeza en pleno juego, lo sacaron en camilla

Momentos de tensión se vivieron en la noche del jueves en las Grandes Ligas, cuando el primera base de los Nueva York Mets, Jared Young, sufrió un brutal golpe en la cabeza y tuvo que ser retirado en camilla del campo.

Los hechos se dieron en la sexta entrada de la derrota de los Mets ante Philadelphia Phillies el jueves. Luego de que Justin Crawford bateara la pelota, se generó una escena caótica en la primera base.

Al acercarse a la base, la rodilla del lanzador Nolan McLean golpeó accidentalmente a Young en la cabeza. Producto del brutal impacto, quedó prácticamente inconsciente sobre el diamante.

De inmediato se desataron momentos de tensión en el campo, puesto que Young se veía sumamente desorientado. Los demás jugadores se concentraron a su alrededor mientras recibía atención médica.

El personal médico saltó al campo para brindar atención a Young, que permanecía inmovil. Unos segundos después, el pelotero despertó y preguntó: «¿qué pasó?»

EL DIAGNÓSTICO DE YOUNG

Young salió del campo sobre una camilla, pero retomó la consciencia y saludó a los fanáticos. El manager de Nueva York, Andy Green, precisó que una tomografía computarizada realizada en el hospital resultó negativa para lesiones graves.

«Así que, en ese sentido, es muy positivo. Aunque todavía presenta síntomas claros de conmoción cerebral, tiene movilidad total en las extremidades y, por ahora, parece que hemos evitado las consecuencias más graves», expuso Green.

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Diversos testigos reconocieron la brutalidad del impacto que recibió Young en la cabeza. «Fue un momento aterrador en un campo de beisbol (…) Le tomó un tiempo recuperar el conocimiento. Fue una colisión realmente alarmante», apuntó el manager.

Young está disputando su primera temporada completa en las Grandes Ligas y se ha consolidado como primera base titular de los Mets. Cuenta con un promedio de bateo de .266, con nueve jonrones y 39 carreras impulsadas en 103 juegos.