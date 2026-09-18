Todo listo para la LVBP: Publicaron el calendario de la ronda regular y esto es lo que debes saber

La Liga Venezolana de Béisbol Profesional (LVBP) publicó este viernes el calendario oficial de la ronda regular del campeonato.

«Recuerden que la voz de ‘play ball’ se escuchará a partir del 12 de octubre con el duelo Tiburones de La Guaira vs Navegantes del Magallanes», señaló.

«Noviembre será un mes clave en el que los equipos demostrarán de qué están hechos para pelear por la clasificación al Round Robin Maltín Polar. Cuatro semanas de mucho béisbol, emoción, batazos y carreras», destacó la LVBP.

Asimismo, indicó que en el último mes del año la emoción no parará. «Mientras que diciembre dictará sentencia sobre quiénes avanzarán a la fiesta de enero para seguir en la pelea por la Copa Maltín Polar».

ESTRUCTURA REGULAR