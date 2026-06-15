VIDEO | El polémico gesto de un árbitro en el Mundial que podría provocar su expulsión: FIFA inició investigación

La FIFA inició una investigación sobre el árbitro australiano Shaun Evans tras la difusión de imágenes, en las que realiza un gesto con la mano que ha sido asociado por algunos grupos con símbolos de supremacía blanca.

El incidente ocurrió antes del partido entre Alemania y Curazao en el Mundial 2026 del domingo y, de inmediato, generó rechazo y pedidos para apartarlo del torneo.

Evans forma parte de los 30 oficiales del VAR seleccionados por la FIFA para trabajar en la Copa del Mundo, que se celebra en Estados Unidos, Canadá y México.

Aunque el encuentro se disputó en Houston, el árbitro se encontraba en el centro de operaciones de videoarbitraje ubicado en Dallas.

Durante la presentación televisiva del equipo VAR, la señal oficial mostró al australiano realizando una señal de «OK» con la mano derecha delante de la pierna.

En consecuencia, la red FARE (Fútbol en Contra del Racismo en Europa, según sus siglas en inglés), socio histórico de FIFA y de la UEFA para vigilar cánticos, banderas y símbolos racistas o discriminatorios en partidos internacionales, reclamó la expulsión del árbitro.

«El consejo de nuestros expertos es que el gesto utilizado se parece claramente a un símbolo de mano de ‘OK’ invertido. Usado como símbolo de ‘poder blanco’ en círculos globales de extrema derecha», reza parte del comunicado.

La misma organización agregó: «Claramente este oficial no debería desempeñar ningún otro papel en esta Copa del Mundo».

#15Jun | La FIFA enfrenta un pedido para apartar al árbitro Shaun Evans del Mundial 2026 después de que, durante la transmisión oficial del debut de Alemania ante Curazao el domingo, apareciera haciendo un gesto con la mano derecha que se asemeja a un símbolo de supremacía… pic.twitter.com/Y1o7eTVxJb — Caraota Digital (@CaraotaDigital) June 15, 2026

¿POR QUÉ ES TAN CONTROVERSIAL EL GESTO?

La controversia surgió porque ese gesto, caracterizado por unir el pulgar y el índice formando un círculo mientras los demás dedos permanecen extendidos, fue incorporado en 2019 a la base de datos de símbolos de odio. En concreto, de la organización estadounidense Anti-Defamation League (ADL).

Sin embargo, también existe la posibilidad de que se tratara del denominado «juego del círculo». Esta es broma popular en la que una persona intenta que otra mire una señal realizada por debajo de la cintura.

En tanto, la ADL señaló anteriormente que el contexto es determinante para interpretar este tipo de gestos.

En 2019, Oren Segal, director del Centro sobre Extremismo de la organización, explicó que la inclusión del símbolo respondió a que había sido utilizado en numerosas ocasiones con fines de odio. Aunque reconoció que no siempre posee una connotación extremista.