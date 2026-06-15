Deportes

VIDEO | El polémico gesto de un árbitro en el Mundial que podría provocar su expulsión: FIFA inició investigación

Luis Alfredo Ledezma
Luis Alfredo Ledezma
3 Min de Lectura
La FIFA inició una investigación sobre el árbitro australiano Shaun Evans tras la difusión de imágenes en las que realiza un gesto con la mano que ha sido asociado por algunos grupos con símbolos de supremacía blanca.  
Shaun Evans quedó en el centro de la polémica en el Mundial por un supuesto gesto discriminatorio / Cortesía: Infobae

La FIFA inició una investigación sobre el árbitro australiano Shaun Evans tras la difusión de imágenes, en las que realiza un gesto con la mano que ha sido asociado por algunos grupos con símbolos de supremacía blanca.  

Contenido

El incidente ocurrió antes del partido entre Alemania y Curazao en el Mundial 2026 del domingo y, de inmediato, generó rechazo y pedidos para apartarlo del torneo. 

- Publicidad -
Ad image

LEA TAMBIÉN: CONMOCIÓN EN PENSILVANIA: POLICÍAS ENCONTRARON A UNA BEBÉ SIN VIDA DENTRO DE UN VEHÍCULO, SU PADRE LA DEJÓ ALLÍ DURANTE TODO EL DÍA

Evans forma parte de los 30 oficiales del VAR seleccionados por la FIFA para trabajar en la Copa del Mundo, que se celebra en Estados Unidos, Canadá y México.  

Aunque el encuentro se disputó en Houston, el árbitro se encontraba en el centro de operaciones de videoarbitraje ubicado en Dallas.  

Durante la presentación televisiva del equipo VAR, la señal oficial mostró al australiano realizando una señal de «OK» con la mano derecha delante de la pierna. 

En consecuencia, la red FARE (Fútbol en Contra del Racismo en Europa, según sus siglas en inglés), socio histórico de FIFA y de la UEFA para vigilar cánticos, banderas y símbolos racistas o discriminatorios en partidos internacionales, reclamó la expulsión del árbitro. 

«El consejo de nuestros expertos es que el gesto utilizado se parece claramente a un símbolo de mano de ‘OK’ invertido. Usado como símbolo de ‘poder blanco’ en círculos globales de extrema derecha», reza parte del comunicado.  

La misma organización agregó: «Claramente este oficial no debería desempeñar ningún otro papel en esta Copa del Mundo». 

¿POR QUÉ ES TAN CONTROVERSIAL EL GESTO?  

La controversia surgió porque ese gesto, caracterizado por unir el pulgar y el índice formando un círculo mientras los demás dedos permanecen extendidos, fue incorporado en 2019 a la base de datos de símbolos de odio. En concreto, de la organización estadounidense Anti-Defamation League (ADL).  

Sin embargo, también existe la posibilidad de que se tratara del denominado «juego del círculo». Esta es broma popular en la que una persona intenta que otra mire una señal realizada por debajo de la cintura. 

En tanto, la ADL señaló anteriormente que el contexto es determinante para interpretar este tipo de gestos.  

En 2019, Oren Segal, director del Centro sobre Extremismo de la organización, explicó que la inclusión del símbolo respondió a que había sido utilizado en numerosas ocasiones con fines de odio. Aunque reconoció que no siempre posee una connotación extremista.

ETIQUETADO:
Compartir este artículo

📲 Sigue nuestras noticias en tiempo real uniéndote a las comunidades de Caraota Digital dando click: WhatsApp + Telegram. También tenemos app, descárgala: iOS  y Android 🌱

TASA BCV Lun 15/06
$ USD: 587,40 Bs
EUR: 680,08 Bs
Jojobet Girişnieuwsmatbetjojobetjojobetcasibomtaraftarium24justin tvbetpark girişgrandpashabetmaltepe eskortmatbetmatbetcasino siteleriDeneme Bonusu Veren Sitelerjojobetcasibomjojobetholiganbetbetparkbetpark girişbetpark girişGrandpashabet destekgrandpashabet girişcasibomGrandpashabetjojobetcasibomCasibomCasibomCasibomjojobet girişПроститутки Бишкекаcasibomgrandpashabetcasibomgrandpashabetholiganbetgrandpashabetjojobetjojobet girişjojobetjojobet giriş