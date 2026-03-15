VIDEO: El gesto viral de los jugadores de Japón con sus fanáticos tras la derrota frente a Venezuela

Japón no podrá repetir la hazaña del bicampeonato en el Clásico Mundial de Béisbol, luego de que Venezuela la despachara en los cuartos de final del torneo tras sufrir un revés de 8-5 en el loanDepot Park de Miami.

Sin embargo, los jugadores nipones dejaron uno de los momentos más virales y aplaudibles de la noche del sábado. Al término del encuentro, la escuadra asiática se paró frente a su dugout, frente a la línea de cal, para agachar la cabeza ante sus fanáticos, en un gesto de reconocimiento por el apoyo durante todo el evento.

Tras saludar de esta forma a la afición que estaba detrás de su cueva, los jugadores de Japón se dieron media vuelta para hacer lo mismo con el resto de sus seguidores.

Esta acción se hizo viral en internet y se ganó el elogio de usuarios de internet. Estos recordaron que tanto jugadores como aficionados japoneses están acostumbrados a mostrar un profundo respeto.

«Eso es deportivismo al más alto nivel. Respeto a sus rivales y a los fanáticos. Mucho que aprender de esos países orientales. Muchísimo», «Esa gente es de un respeto y una decencia enorme», «Los asiáticos son otro nivel en aspectos de educación, costumbres y disciplina. No verás a sus fanáticos faltándole al respeto a sus propios jugadores; en Latinoamérica eso es algo regular hacerlo», destacaron.

El gesto de los japoneses tras perder pic.twitter.com/vqGGEDKiy4 — William Aish 🇩🇴 (@williamaish) March 15, 2026

¿CUÁNTOS CAMPEONATOS TIENE JAPÓN EN EL CLÁSICO MUNDIAL DE BÉISBOL?

Desde su origen, se han jugado un total de seis Clásicos Mundiales de Béisbol, contando el actual. De ese total, Japón ha ganado tres ediciones, las dos primeras y la de 2023, siendo el máximo ganador del evento.

Los otros dos países con títulos son República Dominicana y Estados Unidos. Precisamente estos equipos chocarán esta noche por el billete a la final, mientras que Venezuela buscará ante Italia su primer juego por el título.