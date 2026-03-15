¡A dos pasos de la gloria! Venezuela dio la campanada contra Japón y enfrentará a Italia en semifinales

La selección de Venezuela avanzó a la semifinal del Clásico Mundial de Béisbol después de vencer 8 a 5 a la vigente campeona Japón de la superestrella Shohei Ohtani en el loanDepot Park de Miami, y ahora buscará el pase a la gran final ante Italia.

Los dirigidos por Omar López picaron adelante en el mismo primer inning con jonrón de Ronald Acuña Jr. Sin embargo, en la baja de ese tramo, Ohtani también la desapareció para igualar el encuentro rápidamente.

En el segundo, dos dobles consecutivos de Ezequiel Tovar y Gleyber Torres le dieron la ventaja nuevamente a Venezuela 2-1.

Los nipones le tenderían una emboscada en la baja del tercero al abridor Ranger Suárez con hasta cuatro anotaciones para colocar la pizarra 5-2. Pese a esto, la ‘Arepa Power’ no bajó los brazos y en el quinto, Maikel García la desapareció con uno a bordo para dejar el marcador abajo solo por una.

WILYER ABREU LE DIO LA VUELTA A LA PAPELETA

Venezuela reservó lo mejor para el sexto tramo. Con hombres en las esquinas, el zuliano Wilyer Abreu conectó un dantesco bambinazo que volteó el choque 7-5 y desató la locura venezolana en el estadio de los Marlins.

Mientras la ofensiva criolla hacía su trabajo, el pitcheo también lo hizo. El relevo se mantuvo hermético y Venezuela no concedió más libertades en todo el resto del desafío. La octava anotación vino tras un nuevo doble de Tovar y un error en tiro del lanzador japonés.

En la baja del noveno, el cerrador Daniel Palencia ponchó a los dos primeros bateadores y, para que la victoria fuera más épica, el out 27 lo produjo Ohtani con elevado al campocorto.

Ahora Venezuela se medirá el lunes a la gran sorpresa del torneo, Italia, por el pase a la gran final del certamen. Por otro lado, en un choque de titanes, República Dominicana y Estados Unidos se medirán a muerte este domingo por el otro cupo al duelo que da el título.