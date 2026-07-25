VIDEO: El caluroso homenaje rendido a Venezuela durante la apertura de los Juegos Centroamericanos y del Caribe

El Comité Organizador de los Juegos Centroamericanos y del Caribe rindió un conmovedor homenaje a Venezuela durante la fiesta de apertura en Santo Domingo, República Dominicana, a raíz de los sismos del 24 de junio, los cuales provocan ya más de 5.500 muertes.

Según medios de ese país, los organizadores enviaron un mensaje directo de apoyo para abrazar a los venezolanos en este difícil momento.

«La alegría de esta noche no nos hace olvidar el dolor de nuestros hermanos. En nombre de todos los pueblos aquí representados queremos expresar nuestra solidaridad y cariño al pueblo de Venezuela. ¡Venezuela, te amamos!», proclamó José Monegro, presidente del Comité Organizador, al inaugurar oficialmente la cita deportiva. La multitud respaldó sus palabras desde las tribunas con una ovación.

Venezuela recibió un homenaje especial durante la ceremonia de apertura de los Juegos Centroamericanos y del Caribe en República Dominicana. Video: Cortesía pic.twitter.com/f4xrqABNrJ — Caraota Digital (@CaraotaDigital) July 25, 2026

El homenaje para Venezuela estuvo acompañado de un despliegue lleno de música y euforia que no empañó el fervor del público en las gradas. Santo Domingo arrancó esta gran cita del deporte continental con la campeona olímpica Marileidy Paulino, de 29 años, en su rol de gran anfitriona del evento.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: EN FOTOS: LOS EMOTIVOS MENSAJES DE LOS FANÁTICOS EN EL JUEGO DEL CARACAS EN LA COPA SUDAMERICANA

Más de 6.000 atletas procedentes de 37 países desfilaron por la pista del Estadio Olímpico Félix Sánchez para dar inicio a los Juegos Centroamericanos y del Caribe. Cuando la delegación de Venezuela hizo su presentación ondeando la bandera tricolor, recibió también un emotivo homenaje para cerrar por todo lo alto el elogio al pueblo venezolano.

Venezuela, hoy todo un estadio se puso de pies para recibir a tus atletas, que estos juegos Centroamericanos y del Caribe lleven esperanza para todo tu pueblo. Los abrazo desde el alma 🫂 pic.twitter.com/S3rj08Orkh — Tanya Rodríguez 🇩🇴 (@TanyaRodriguezl) July 25, 2026

Vídeos difundidos en redes sociales mostraron a los presentes en las gradas de pie y aplaudiendo a la comitiva venezolana que participará en estos juegos.

Trascendió que a estos juegos acudirán los venezolanos Julio Mayora y Keydomar Vallenilla, medallistas olímpicos. Sin embargo, la gran ausencia sería la de Yulimar Rojas, cuya participación «no ha sido oficializada».