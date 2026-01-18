VIDEO: Caída de ciclista por mal estado de la vía obliga a suspender novena etapa de la Vuelta al Táchira

La novena etapa de la Vuelta al Táchira, a realizarse el sábado en Rubio, municipio Junín, se suspendió después de que los ciclistas se rehusaran a seguir corriendo debido a que uno de los corredores sufrió una aparatosa caída por el mal estado de la vialidad.

Como resultado, la jornada terminó sin un ganador de la etapa, ya que el pelotón decidió no continuar en señal de protesta. Y es que los corredores manifestaron su inconformidad con las condiciones del asfaltado, además de las fallas en la logística.

Además, los participantes de la Vuelta al Táchira enfatizaron que la protección de la integridad física debe prelar por sobre todo. Como resultado, la clasificación de este tramo de la competencia quedó sin efecto.

Asimismo, se supo que el ciclista que sufrió la caída se llevó golpes en la cara y en un brazo. Esto, después de que se quebraran las ruedas de su bicicleta por el mal estado de la calzada. Según ACN, salió bien de las pruebas que se le hicieron y se encuentra en proceso de recuperación.

VERSIÓN OFICIAL

José Gregorio Freites, presidente del Comité Organizador y del Instituto del Deporte Tachirense, dijo: «A petición de los ciclistas, al comienzo se cambió el circuito; un trabajo excelente en la seguridad, en cuestiones de 40 minutos logramos cambiar el circuito y ya en pleno desarrollo del circuito, justo cuando se iba a cumplir la novena vuelta, se cayó un ciclista… Y los ciclistas decidieron pararse».

Agregó que varios ciclistas internacionales de la Vuelta al Táchira querían seguir corriendo. «Sin embargo, algunos ciclistas nacionales no querían correr y, en un problema interno entre ellos, aparentemente se cae uno de los muchachos».

Por su parte, el comisario director José Manuel Zabala indicó a prensa de la Vuelta al Táchira que «los corredores se pararon y no quisieron seguir». Por ende, quedó anulada la etapa. «No se corrió la etapa de hoy».

«Quedamos como quedamos en la etapa ocho, los mismos líderes y hoy no hay ganador de etapa ni premiación», complementó.