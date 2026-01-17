Deportes

Balbino Fuenmayor se alzó con el premio al jugador Más Valioso de la temporada 2025-2026 de la LVBP

Kharelys Mendez
Por Kharelys Mendez
2 Min de Lectura
2 Min de Lectura

El pelotero Balbino Fuenmayor se alzó con el galardón del jugador Más Valioso de la temporada 2025-2026.

El jugador de Caribes de Anzoátegui logró una temporada impecable, con 17 jonrones, 48 impulsadas y 29 anotadas; logrando así un promedio de bateo de .330. Además, obtuvo el premio al Productor del Año.

Balbino Fuemnayor logró un total de 181 puntos para superar en las votaciones a Wilson García, de los Bravos de Margarita, y a Rougned Odor, de Navegantes del Magallanes, que terminaron con 108 y 85 unidades, respectivamente.

El toletero recibió 29 votos al primer lugar, 10 al segundo y seis al tercero para obtener el premio. Esta es la segunda vez en su carrera que «Balbineitor» logra el Premio «Víctor Davalillo», después del conseguido en la campaña 2021-2022.

Balbino Fuenmayor se convirtió en el sexto jugador en la historia de la LVBP en recibir más de un Premio Víctor Davalillo. Uniéndose a una selecta lista con Luis Sojo (1989-1990, 1993-1994), Roberto Zambrano (1999-2000, 2001-2002). Robert Pérez (1995-1996, 2006-2007), Ernesto Mejía (2009-2010, 2012-2013) y Alex Cabrera (1997-1998, 2013-2014, 2015-2016).

«Estamos hablando de puras leyendas, puros peloteros que crecí admirándolos desde pequeño. Se me eriza la piel al ver ni nombre junto con esas leyendas y estoy en gratitud con Dios por haber ganado otra vez ese premio. Dios no se queda con el sudor de nadie y estoy agradecido por este nuevo logro en mi carrera», manifestó el jugador a Los Grandes de la LVBP.

