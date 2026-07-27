Venezuela sumó cuatro preseas en los Juegos CAC este 26Jul, este es el lugar que ocupa en el medallero

La delegación venezolana en los Juegos Centroamericanos y del Caribe (CAC), sumó este domingo cuatro nuevas preseas, una de oro, una de plata y dos de bronce. De esta forma, Venezuela acumula 17 preseas, 4 doradas, 5 plateadas y 8 bronces, ubicándose en el cuarto lugar del medallero.

Por un lado, la judoca Anriquelis Barrios ganó el oro en la categoría de los -67 kilogramos con una victoria por sobre la mexicana Prisca Awiti.

Asimismo, una medalla de plata y dos de bronce llegaron mediante las finales de los 3 kilómetros de aguas abiertas disputadas en el Puerto de San Souci.

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En el nado masculino, Ronaldo Zambrano obtuvo la plata y Diego Vera alcanzó el bronce, según reseñó una nota del Ministerio de Deporte.

Zambrano marcó 6:57.3 para asegurar la plata y Vera registró 7:00.8 para quedarse con el bronce.

En la rama femenina, Paola Pérez obtuvo el bronce con tiempo de 7:58.2.

Venezuela ocupa actualmente el cuarto lugar en el medallero, luego de México, Colombia y Cuba.