Venezuela comenzó por todo lo alto en los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026 logrando seis medallas

Venezuela comenzó en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, acumulando un total de 6 medallas: 2 de oro, 1 de plata y 3 de bronce. De esta forma, el país ocupa el tercer lugar en el medallero de la justa en general.

La primera medalla de oro llegó en la disciplina de remo, donde la dupla de César Amaris y José Guipe se impusieron en la modalidad LM2X con un tiempo de 6:48.30.

En este caso, los dominicanos Carlos Rodríguez e Ignacio Vásquez ocuparon el segundo lugar con 6:56.21. Y los mexicanos Rafael Mejía y Roberto Ahumada ganaron el bronce con 6:59.74.

Por su parte, la criolla Paola Pérez obtuvo la segunda presea dorada al realizar los 10 kilómetros en aguas abiertas en la playa de San Souci. La atleta es doble campeona en San Salvador 2023, y en esta oportunidad registró 2:18:25.0 para conseguir su segundo título consecutivo en estos juegos.

Yuritzi Salgado, con 2:18:44.0, y Dalia Moreno, ambas de México, hicieron un tiempo de 2:18:48.0 y completaron el podio.

Mientras que la también venezolana Daniela Suárez terminó en el quinto lugar con un tiempo de 2:21:12.0.

Asimismo, las venezolanas Keyla García y Kimberlin Moreno obtuvieron la medalla de plata con un registro de 7:32.78.

Las mexicanas Melissa Márquez y Aylin Ibarra ganaron el oro con 7:22.51. Las cubanas Ana Jiménez y Leah Almeida ganaron el tercer lugar al marcar 7:36.59.

Las tres medallas de bronce para Venezuela las ganaron Gabriela Miranda, en la categoría de -48 kg femenino. Audreys Pacheco también obtuvo la tercera posición en esta disciplina en la categoría de -57 kg femenino y finaliza Willis García, quien también quedó en tercer lugar en la categoría de -66 kg masculino.

¡¡MEDALLA DE ORO 🥇 PARA VENEZUELA!! 🇻🇪 En el primer día de competencia de los Juegos Centroamericanos y del Caribe. La delegación conquistó el primer oro comandados por José Güipe y César Amaris en el Remo LM2X al cerrar con un tiempo de 6:48.30.#SantoDomingo2026 pic.twitter.com/IzUwpV5St1 — Alan Muro Prado (@il_alan) July 25, 2026